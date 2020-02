Hasselt : HCG im Discofieber

Hasselt Die Hasselter lieferten in der Mehrzweckhalle eine abwechslungsreiche Sitzung ab.

Restlos ausverkauft war die Mehrzweckhalle in Till-Moyland am Samstagabend. Die Hasselter Carnevals Gemeinschaft (HCG) hatte die Halle für ihre Prunksitzung in einen bunten Discosaal verwandelt. Getreu dem Sitzungsmotto: „Licht aus, Spot an – die HCG im Discowahn…“ lieferten die Hasselter eine abwechslungsreiche Sitzung ab.