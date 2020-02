Fußball : Spielabsagen im Fußball: SV Hönnepel-Niedermörmter holt schon Mittwoch nach

Foto: dpa

Kreis Kleve Der Verband Niederrhein sagte am Sonntagmorgen wegen des Sturmtiefs Sabine alle Spiele ab, die nachmittags geplant waren. Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter wird der neue Trainer Sven Schützek jetzt am Mittwoch sein Debüt geben, wenn die ausgefallene Partie beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen nachgeholt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Sturmtief Sabine hat den Fußball gestoppt. Der Verband Niederrhein sagte am Sonntagmorgen alle Spiele ab, die für nachmittags geplant waren. Deshalb gingen am Wochenende im Kreis Kleve/Geldern nur einige Partien über die Bühne, die für Samstag oder den Sonntagmorgen angesetzt waren.

Umut Akpinar, Trainer des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, war froh, dass er mit seiner Mannschaft nicht die Fahrt zum Spiel bei Ratingen 04/19 antreten musste. „Die Absage war die richtige Entscheidung. Bei diesem Wetter wären wir nachmittags nur ungern unterwegs gewesen“, sagte Akpinar, der am Sonntag dennoch in Sachen Fußball im Einsatz war. Er begleitete seinen jüngsten Sohn Kaan zu einem Turnier in die Weseler Rundsporthalle. Ein neuer Termin für die Partie des 1. FC Kleve in Ratingen steht noch nicht fest.

Die Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und SGE Bedburg-Hau wissen dagegen schon, wann ihre am Sonntag ausgefallenen Begegnungen nachgeholt werden. Beim Drittletzten SV Hö.-Nie. soll der neue Trainer Sven Schützek jetzt am Mittwoch, 20 Uhr, sein Debüt an der Linie geben. Dann soll die Partie beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen über die Bühne gehen. Schützek muss mit seinem Personal nach der erneuten Absage jetzt schon vier Spiele nachholen.

Die SGE Bedburg-Hau ist erst am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, bei Fichte Lintfort wieder gefordert. Die gestern ausgefallene Heimpartie gegen den TSV Meerbusch II wurde erst für Karnevalssamstag, 22. Februar, 16 Uhr, neu aungesetzt. An diesem Tag bestreitet die SV Hönnepel-Niedermörmter an der Düffelsmühle ab 15 Uhr auch das Nachholspiel gegen VSF Amern.