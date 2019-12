Elternbeirat Kleve : Neuer Klever Elternbeirat gewählt

Kleve Bei der Vollversammlung nahmen Vertreter aus 13 Kindertageseinrichtungen teil.

(RP) Die Vollversammlung der Elternbeiräte aller Kindertageseinrichtungen der Stadt Kleve hat einen neuen Klever Elternbeirat gewählt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus 13 Kindertageseinrichtungen teil, um den neuen Vorstand zu wählen. Marco Hendricks, Vorsitzender des Klever Elternbeirates, berichtete über die Arbeit in der Vergangenheit. Mit der neuen Namensgebung sei eine strukturierte Neuausrichtung verbunden gewesen, die nicht nur ein neues Logo und eine neue Homepage beinhaltete. „Mit der Geschäftsordnung, unserem Leitbild und den erarbeiteten Zielen sind wir für die nächsten Jahre gut aufgestellt“, so Bettina Bergmans, stellvertretende Vorsitzende. An einer Umfrage nahmen knapp 10 Prozent der Eltern teil und stellten sich Fragen zu den Themen wie Betreuungszeiten, flexible Öffnungszeiten, Freizeit- und Spielplatzangebote der Stadt Kleve. Dabei wurde deutlich, dass sich mehr als die Hälfte der Eltern flexiblere Öffnungszeiten wünschen. Knapp die Hälfte der Befragten sprachen sich außerdem für eine Notbetreuung aus, überwiegend in der Ferienzeit und bei weiteren Schließtagen. Schlecht schnitten die Spielplätze der Stadt Kleve ab. Die Sauberkeit wurde von mehr als 70 Prozent der Befragten bemängelt. Noch deutlicher wurde die Frage nach ausreichenden Freizeitangeboten verneint.