Interview Lukas Kepser : Die Suche nach neuen Träumen

Kranenburg Vor einem Jahr begann für Lukas Kepser das Abenteuer „DSDS“. Der Top-10-Aspirant sagt: „Ich bereue nichts.“

Die vergangenen 15 Monate waren im Leben von Lukas Kepser ganz besondere. Im Oktober 2018 fasste er sich ein Herz und meldete sich beim RTL-Talentwettbewerb „Deutschland sucht den Superstar“ an. Ein Kindheitstraum ging in Erfüllung. Mit weicher Stimme und charmantem Lächeln sang er sich von Runde zu Runde. Er überstand Recalls in Ischgl und Thailand, die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen schwärmte vom 24-Jährigen. Wo Kepser auch auftrat, die Herzen eroberte er im Sturm. Unsere Redaktion begleitete den Kranenburger damals bei seiner Reise. Sie endete in der Live-Show der besten zehn Kandidaten. 5,31 Prozent der Anrufe bedeuteten sein Aus.