Inklusion : Autist Valentin macht kleine Fortschritte

Daniela Buck mit Postkarten, die liebe Menschen aus der Region ihrem Sohn Valentin geschrieben haben. Foto: Anja Settnik

Kranenburg Die Geschichte des fünfjährigen Valentin, der nicht spricht, aber Tiere liebt, berührte im Sommer unzählige Menschen. Noch immer schicken sie Postkarten nach Nütterden. Kleinste Erfolge beglücken seine Eltern.

Beim Gespräch mit Daniela Buck, der Mutter des frühkindlichen Autisten Valentin, ist die Hauptperson nicht anwesend. Weil der Fünfjährige aus Nütterden nach Monaten, in denen daran nicht zu denken war, derzeit wieder in den Kindergarten geht. Nicht jeden Tag, aber ziemlich oft. Begleitet wird er dabei von einem Integrationshelfer. Ein junger Mann, den Valentin schon als Taxi-Begleiter kannte und den er mag. Valentin braucht 1:1-Betreuung. Das weiß niemand besser als seine Mutter, die sich Tag und Nacht um ihren behinderten Sohn kümmert und dabei dem älteren Kind Vincent oft nicht gerecht wird. So empfindet sie das zumindest, und es macht ihr zu schaffen.

Valentin gelangte im August zu einiger Berühmtheit, weil seine Mutter über die Medien um Postkarten mit Tiermotiven für ihren kleinen Sohn bat. Die Familie kommt wegen ihres stark verhaltensauffälligen Fünfjährigen kaum aus dem Haus. Wenn der Vater, im Schichtdienst bei der Bundespolizei beschäftigt, nicht da ist, muss Daniela Buck mit dem sehr lebhaften Kind alleine zurecht kommen. „Lebhaft“ bedeutet, dass Valentin ungebremst im Haus umher tobt, kaum müde wird, auch mal stundenlang schreit oder auf seine Liebsten einschlägt. Um ihm in den langen Ferien etwas zu bieten, war die Mutter auf die Idee gekommen, ihn mit Postkarten zu „packen“, denn das Klingeln des Postboten ist für Valentin immer ein willkommenes Event. Und wenn die Zusendungen dann noch für ihn sind . . .

Info Was kommt an bei Valentin? Frühkindlicher Autismus Eine emotionale Entwicklungsstörung, die meist mit geistiger Behinderung einhergeht. Valtentin versteht vieles, kann aber kaum sprechen. Was bei ihm „ankommt“, ist schwer einzuschätzen. Die Zukunft Im nächsten Jahr wird Valentin schulpflichtig, er wird die Schule Haus Freudenberg besuchen. Eine große Veränderung für den kleinen Autisten.

Wochenlang hatte die Postbotin täglich kübelweise Karten und Briefe gebracht, in vermindertem Umfang hält dies bis heute an. „Eine Familie hat in ihrem gesamten Bekanntenkreis Karten verteilt, sie beschriften lassen und uns dann zugeschickt – es ist nicht zu glauben“, wundert sich Daniela Buck. Auch Süßigkeiten und kleine Geschenke kommen nach wie vor an. Durch den medialen Kontakt zu vielen Menschen hat sie auch andere Eltern behinderter Kinder kennengelernt, von denen einige zu Freunden wurde. „Eine Mutter hat mich dazu ermuntert, es doch mal mit einer geeigneten Medikation für Valentin zu probieren. Ich wollte das lange nicht, hatte immer Angst davor, mein Kind ruhig zu stellen.“ Die Kinderärztin hatte diesen Schritt schon lange empfohlen, gar nicht zu reden von Medizinern, die der Ansicht sind, dass ein Kind wie Valentin besser in einer Einrichtung untergebracht wäre.

„Damit ein Arzt aber ein Medikament verschreiben kann, muss er wenigstens eine Blutprobe nehmen, vielleicht auch ein EKG machen. Das lässt Valentin aber nicht zu“, erzählt die Mutter. Nach einer Verletzung am Fuß, die einen Besuch im Krankenhaus zur Folge hatte, war der Fünfjährige monatelang nicht in den Kindergarten gegangen, ließ sich nicht anziehen, mied das Auto, das ihn vielleicht zum Arzt oder in die Kita gebracht hätte. „Wir haben zu einem aufwendigen Trick gegriffen: Mit dem Mannschaftswagen der Bundespolizei hat eine Kollegin meines Mannes, die sich Valentin schnappte und uns zur Praxis brachte. Das wunderbare Team dort kam ans Polizeiauto und entnahm dort die Blutprobe.“