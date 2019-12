Fechten : Klingen wurden gekreuzt

Kleve Fechten: Vereinsmeisterschaft beim VfL Merkur Kleve.

(RP) Das diesjährige Turnier der Fechtabeilung des VfL Merkur Kleve war ein schöner Anlass, die Vereinsmeister für 2019 zu suchen. Erfolgreich waren Jan Mallmann und Sahel Bromand. Unter der Leitung des neuen Trainers Alexander Moraru haben die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein Jahr lang dafür das Florettfechten trainiert und ihre Techniken verbessert, um sich in einem internen Turnier miteinander messen zu können. Dieses ist für unsere jüngsten Fechter die erste Chance, einmal Turnierluft zu schnuppern und zu erfahren, was die Turniermannschaft schon an Aufregung alles erlebt hat.