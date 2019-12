Bilanz : Im Ruhestand zwischen Kleve und Ulm

Kleve Der Klever Stadtwerkechef Rolf Hoffmann kann jetzt seinen Ruhestand genießen. Er lebt heute in Ulm und Kleve und hat das Fliegen zum Hobby gemacht. Ein Blick zurück auf fast 30 Jahre des Gas-Wasser-Strom-Unternehmens.

Völlig losgelöst: Rolf Hoffmann schwebt über den Wolken, seit er nach der feierlichen Eröffnung des Klever Kombi-Bades in Ruhestand ging. Nach verlängerter Arbeitszeit genießt er jetzt die Ruhe hoch oben in der Luft. Der ehemalige Stadtwerke-Chef ist unter die Ultraleicht-Flieger gegangen: „Ich genieße die Ruhe und die schönen Blicke auf die Landschaft. Fliegen ist mein neues Hobby“, sagt er. zudem kann er mit dem zweisitzigen Ultraleichtflieger ohne Stau zwischen seinen beiden Lebensmittelpunkten pendeln: Derzeit ist er in seiner „Zweiten Heimat“ in Ulm, wo seine Lebensgefährtin Barbara Schütz wohnt. Bis Weihnachten war er noch bei seinen erwachsenen Kindern in Kleve. „In etwas mehr als zwei Stunden bin ich in Kleve“, sagt er.

Hoffmann muss als Pilot nach vorne gucken, vorwegnehmen, was passieren könnte, sagt er. Das ist ein Prinzip, das der Diplom-Kaufmann in den mehr als 26 Jahren, in denen er die Stadtwerke Kleve geführt hat, immer schon angewandte. Als er aus der kleinen, hochverschuldeten Gas-Wasser-Firma einen profitablen Vollversorger mit Strom machte, als er die Landwirte belohnte, den Gülleaustrag an den Rändern seines Wasserschutzgebietes einzuschränken, als er Baumpflanzungen sponserte und nicht zuletzt, als er Stadtrat und Aufsichtsrat in vielen Einzelgesprächen davon überzeugte, aus einem eckigen Sportbad ein familientaugliches Schwimmbad für Schule, Sport und Spaß zu machen. Ohne dass es ein Spaßbad wurde. In Zahlen ausgedrückt: 1993 hatten die Stadtwerke 64 Millionen D-Mark Schulden angehäuft, 2,5 Millionen D-Mark waren jährlich an Zinsen und Tilgung aufzubringen. Heute machen die Stadtwerke Gewinn.

info Engagement der Stadtwerke Nachfolgerin „Für uns hat die sichere, preiswerte und umweltbewusste Versorgung der Haushalte, Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit Elektrizität, Erdgas und Trinkwasser oberste Priorität“, sagt Claudia Dercks, die die Stadtwerke von Hoffmann übernommen hat. Man unterstütze soziale und karitative Maßnahmen sowie Sport- und Kulturereignisse.

Als er Anfang Januar 1993 im Alter von „knapp 40“ (so Hoffmann) die Stadtwerke in Kleve übernommen hatte, verkündete er dem verblüfften Aufsichtsrat, dass er jetzt auch Strom machen wolle. „Das war für manche der Untergang des Abendlandes, dass wir dem RWE kündigen wollten“, sagte Hoffmann. Gegen große Widerstände brachte er die Idee durch und legte die Grundlagen für die Stadtwerke, wie sie heute aufgestellt sind – mit Clever Card und Clever Strom und Clever Gas. Zusammen mit Heinz Waskowiak (der zuletzt auch den Bau des Bades betreute) wagten sie sich an den „Strom“ heran. „Wir hatten damals beide zwei Jahre keinen Urlaub“, blickt Hoffmann zurück. Aber es sei extrem spannend gewesen, das aufzubauen und die Stromsparte wachsen zu sehen, die bald größer war, als Gas und Wasser zusammen. Schon bald konnten die Klever bis 25.000 Volt liefern.

„Andere können das nur mit Hilfe des RWE“, sagt Hoffmann verschmitzt – ohne zu verraten, wie weit er dafür über die Stadtgrenze Kleve hinaus gucken muss. „Dass unsere Mitarbeiter das geschafft haben, auch technisch, davor habe ich bis heute ganz großen Respekt“, lobt Hoffmann aus dem Ruhestand heraus die Crew in Kleve. Das sei damals deutschlandweit eine Ausnahme gewesen, dass vergleichsweise so kleine Stadtwerke so starken Strom liefern konnten.

„Das war unser Fundament, darauf konnten wir dann aufbauen“, sagt Hoffmann heute im Rückblick. 1999 führte er als einer der ersten Stadtwerke Öko-Strom ein. Das kostete und brachte zunächst nicht viel. Nach einem halben Jahr hatte man erst eine Handvoll Kunden. Heute liefern die Stadtwerke über die Region hinaus Ökostrom. „Von Arnsberg bis Zweibrüggen kommen unsere Kunden“, sagt Hoffmann.