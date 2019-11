Bald Pläne für Gestaltung : Neuer Markt Linde in Sicht

Kleve Wenn das Verkehrsgutachten über Lindenallee, Ringstraße und Gruft und über die anderen Straßen rund um den Markt Linde vorliegt, soll endlich mit einer neuen Gestaltung des Marktes Linde begonnen werden.

Die Antwort zog gleich die nächste Anfrage von Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) nach, die wissen wollte, was dieses Gutachten denn überhaupt untersuche. Dazu Rauer: Man müsse die Verkehre genau untersuchen, da es häufig zu langen Rückstaus komme an diesem Verkehrsknotenpunkt Markt Linde. Der Markt wird von einer der meist befahrenen Straßen in der Kreisstadt begrenzt, über die auch immer noch ein Teil des Durchgangsverkehrs rollt. Untersucht werden dafür die Gruftstraße, die den Verkehr auf die Ringstraße führt, die wiederum am Markt Linde in die Lindenallee mündet. Hier stößt auch die Hoffmannallee auf den Markt und der Verkehr verteilt sich in Richtung Goch und Gruft und geradeaus in die Innenstadt. Hinzu kommen die Hagschestraße und die Borselstege. Untersucht werden müssen auch die Umleitungsverkehre, die aufgrund größerer Straßenbauvorhaben erwartet werden (unter anderem soll ja die Ringsstraße für den Fahrradverkehr umgebaut werden).