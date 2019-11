Historisches Bauwerk in Kleve : Gitter soll Betonbau an der Kaskade besser sichern

Kleve Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung diskutierte über das gefährdete Bauwerk.

Langsam holt sich die Natur die Umgebung des Kaskaden-Bauwerks zurück, über das das gesammelte Regenwasser der Klever Oberstadt den steilen Hang herunter in den Kermisdahl fließt. Nur hier und da lugen zwischen dem Grün noch einige der Matten hervor, die den Hang halten sollen. Die in die Erde gerammten Spundwände ragen allerdings immer noch aus dem Erdreich heraus und mit dem Betonbau am Fuß des alten Bauwerks kann man auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Doch all das ist entstanden, weil die Kaskade samt Hang drohte abzustürzen: Starkregen und ein kaputter Kanal hatten ihr Übriges getan, die Stadt hatte Schlimmeres verhindert, aber eine Betonwüste hinterlassen, die die vielen Freunde des Parks und die Spaziergänger schockte.