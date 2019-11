Kellen : Werner Verhoeven bleibt CDU-Chef in Kellen

Werner Verhoeven bleibt CDU-Chef in Kellen

Kleve-Kellen Kellener CDU wählt bei ihrer Jahreshauptversammlung den neuen Vorstand.

(RP) Zur Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Kellen-Griethausen-Warbeyen konnte der Ortsverbandsvorsitzende Werner Verhoeven auch den Vorsitzenden der CDU-Ratsfraktion sowie des Stadtverbandes, Wolfgang Gebing, begrüßen. In seinem Bericht hatte Werner Verhoeven zuvor einen Rückblick über die zurückliegende Wahlperiode gegeben. So fanden unterschiedliche Aktivitäten des Ortsverbandes mit reger Beteiligung aus der Bürgerschaft statt. Er bedankte sich bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern sowie bei den Rats- und Kreistagsmitgliedern für die aktive Mitarbeit und Unterstützung.

Die Mitgliederversammlung bestätigte anschließend Werner Verhoeven als Vorsitzenden in seinem Amt. Es wurden weiter gewählt Carina Cleven-Pawletko und Jürgen van Acken als Stellvertreter, Friedhelm Bucksteeg als Pressesprecher, Stefan Verhoeven als Schriftführer sowie als Beisitzer Renate Verhoeven, Kirsten van Acken, Dorothea Kriwiz, Franz-Theo Dirmeier, Jan-Hendrik Kehren, Hans-Georg Kersjes und Rene‘ Flintrop. In den Vorstand kooptiert wurden Angelika Kanders, Jörg Cosar, Brigitte Angenendt, Manfred Palmen und Oliver van Well.