Billard : BSF Goch 1, Rot-Weiß Kleve 1 und Brienen 1 ungeschlagen

Unter uns Uedem 3 (v.l.): Henry Diedrichs, Sven Bruns, Ingo Fücker und Friedhelm Brosig. Foto: Verein

Kreis Kleve Kreis Klever Billardgemeinschaft.

(RP) Nichts zu bestellen hatte in der 1. Klasse Grün-Weiß Kleve 2 gegen BSF Goch 1. Mit 8:0 schickten sie die Grün-Weißen nach Hause. Dabei spielten die Gocher einen MGD von 11,64. Großen Anteil am Sieg hatte Egon Tenhaft mit 200/6 und Heinz Schmale mit 200/ 7.

Auch mit dem gleichen Ergebnis von 8:0 fertigte Zur Spoy Brienen 1 die Gocher von Jägerhof 1 ab. Stark spielte Thomas Kluitmann von Z.Sp.Brienen 1 mit 200/15. Somit bleiben die Briener von Zur Spoy 1 an BSF Goch 1 dran. Auch Rot-Weiß Kleve 1, das Unter uns Uedem 1 mit 6:2 schlug, bleibt oben mit dran. Ein tolles Match boten Harald Collet gegen H.H.Schaap. Das bessere Ende hatte am Ende mit 200:136 in vier Aufnahmen Harald Collet. Einen wichtigen Punkt verlor Grün Weiß Kleve-Hau 1 gegen RBC Rees 1. Die Grün Weißen führten schon mit 4:0. Peter Giesen spielte 200/19 und holte sich das 4:2. Das 4:4 errang der Reeser Udo Nienhuysen mit einer super Leistung von 200 Points in nur vier Aufnahmen und einer Höchstserie von 151 Points.

In der 2. Klasse landete Laubfrosch Kervenheim 1 mit 8:0 über B.F.Asperden 2 den vierten Sieg in Folge. Klasse Vorstellungen gab es von den Kervenheimern K.H.Brouwers 100/16, Michael Brouwers 100/17 und Fritz Wiegand 96/20. Dabei spielten sie einen MGD von 4,92. Sie sind auf den besten Weg in die höchste Klasse. Auch die Erste von Asperden musste zu Hause mit 2:6 gegen Grün Weiß Kleve-Hau 3 die Segel streichen. Somit rücken die Klever jetzt auf den dritten Platz vor.