Tischtennis : Kellener Herren in Millingen vor weiterem Sieg

Kreis Kleve TTC Kranenburg strebt ersten Auswärtserfolg an.

Post SV Kamp-Lintfort - BV DJK Kellen. Ein weiteren Sieg peilen die Kellener Herren beim Gastspiel in Kamp-Lilntfort (Samstag, Spielbeginn: 18.30 Uhr) an. Nach dem Heimerfolg gegen den TTV Rees-Groin III wäre für Spitzenspieler Michael van Heek beim Tabellenvorletzten alles andere als ein weiterer Erfolg eine Enttäuschung. „Auch beim PSV müssen wir gewinnen.“

SV BW Dingden - TTV Goch. Vor einer schweren Auswärtsaufgabe steht am Freitagabend (Spielbeginn: 19.30 Uhr) der TTV Goch. Nach drei Niederlagen in Folge bleibt den Gästen beim Tabellenfünften um Spitzenspieler Jan Höremann (10:4 Siege) nur die Außenseiterrolle.

Damen-Bezirksliga 1: TTVg WRW Kleve IV – TTG DJK Rhld. Hamborn. Auf ein weiteres Spitzenteam der Liga treffen am Samstagabend (Spielbeginn: 18.30 Uhr) die WRW-Damen. Nach dem Punktgewinn in Wesel-Flüren will die WRW-Vier auch die Gäste in Verlegenheit bringen.