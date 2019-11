Fußball-Landesliga : SGE gegen Sonsbeck wieder mit Deckers

Bedburg-Hau Am Sonntag, 14.30 Uhr, trifft Landesligist SGE Bedburg-Hau auf die Mannschaft von Kaul-Kumpel Losing.

Wenn die SGE am Sonntag im heimischen IGETEC-Sportpark an der Hasselter Schulstraße den SV Sonsbeck empfängt, dann ist es auch ein Wiedersehen alter Weggefährten. Eintrachts Trainer Sebastian Kaul trifft auf Heinrich Losing, der an der Seitenlinie des kommenden Gegners die Kommandos gibt. „Ich freue mich darauf, „Heini“ wiederzusehen. Noch mehr würde ich mich aber freuen, wenn wir gewinnen. Meine Bilanz gegen ihn ist bisher negativ“, hofft Kaul dieses Mal auf ein besseres Ende zu seinen Gunsten und seiner Mannschaft. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten als Teamkollegen beim 1. FC Kleve und beim 1. FC Bocholt.

Das Lazarett vervollständigen Jannik Winkels und Fabian Berntsen, der noch länger ausfallen wird. Mit dem SV Sonsbeck erwartet Kaul eine unangenehme Aufgabe: „Die sind sehr stark in die Saison gestartet, hatten dann einen kleinen Hänger. Zuletzt sind sie dann aber wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und befinden sich im Aufwind.“ Doch die vor heimischem Publikum unbesiegten Hasselter wollen gegen die Losing-Elf ihre Serie fortsetzen, wie der SGE-Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: „Wir wollen unsere Bilanz ausbauen und werden alles dafür tun, die Zähler daheim zu behalten.“ Der SVS wird aber was dagegen haben: Nach zuvor sechs Duellen ohne dreifachen Punktgewinn gewannen die Rot-Weißen zuletzt zweimal in Serie.