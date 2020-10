„Weihnachten in Schuhkarton“ : Geschenkaktion für Kinder in Not

Kleve Das Klever „KALLE“ wirbt für eine Teilnahme an „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Geschenkaktion geht in die armen Staaten Osteuropas.

„Weihnachten im Schuhkarton“ macht es möglich: die achtjährige Madalina bekam das erste Mal in ihrem Leben ein Geschenk. Die Mutter der kleinen Moldawierin bestätigte, dass Madalina richtig fröhlich wurde: „Sie bekam ein Strahlen in den Augen.“ 2019 sind 326.491 Geschenkpäckchen von Deutschland aus zu Kindern in Not nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und in die Ukraine verschickt worden. Unter den über 326.000 Päckchen befanden sich auch 547 Kartons aus Kleve. „Jetzt erst recht“ ist das Motto der Organisatoren: Trotz oder auch gerade wegen der Corona-Pandemie findet die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder statt. Frank Reinders, Sammelstellenleiter in Kleve, wirbt für eine Spende: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, den Kindern ein Zeichen der Hoffnung zu senden“, sagt Rensing. Die Pakete sollen bei Weihnachtsfeiern in Kirchen und sozialen Einrichtungen an die Kinder übergeben werden. Diese Einrichtungen helfen den Kindern und ihren Familien auch bei der Hausaufgabenbetreuung oder der Essensvergabe.