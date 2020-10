Kleve : Orange ist die neue Perspektive

Bekommen eine neue Perspektive: Die 16 Mitarbeiter bei den Umweltbetrieben der Stadt Kleve. Foto: USK Foto: USK

Kleve Teilhabe am Arbeitsmarkt in Kleve ein voller Erfolg. 15 Langzeitarbeitslosen wird die Möglichkeit gegeben, in der Arbeitswelt erneut Fuß zu fassen.

(RP) Seit knapp zwei Jahren können Arbeitgeber über das Förderinstrument ( Teilhabechancengesetz) Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben. Ziel ist es, Langzeitarbeitslosen für den Zeitraum von bis zu fünf Jahren eine geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen. Hierbei stehen die Wiedereingliederung und die Teilhabe am normalen Arbeitsleben im Vordergrund. „Ich bin stolz auf alle die Kunden, die Ihre Chance nutzen, um sich beruflich weiter zu entwickeln.“ teilt Malgorzata Gajowski vom Arbeitgeberservice des Jobcenters der Stadt Kleve mit. „Sehr oft müssen unsere Kunden über den eigenen Schatten springen, das kostet viel Kraft und Überwindung. Im Rahmen unseres berufsbegleitenden Coachings helfen wir Menschen, sich langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Individuelles Handeln und regelmäßiger Austausch ermöglichen sinnvolle Unterstützung für alle Beteiligten.“

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) stehen als zuverlässiger Arbeitgeber zur Verfügung. 15 Langzeitarbeitslosen wird die Möglichkeit gegeben, in der Arbeitswelt erneut Fuß zu fassen. „Bereits jetzt können wir von einem großen Erfolg sprechen und es ist angedacht, Kollegen aus dieser Maßnahme dauerhaft bei den USK zu beschäftigen,“ freut sich der Vorstand der USK, Karsten Koppetsch. Die Tätigkeitsbereiche erstrecken sich von der allgemeinen Grünpflege, über die städtische Müllentsorgung bis hin zur Friedhofspflege. Für jeden Mitarbeiter wird hier eine passende Verwendung anhand seiner Stärken und Fähigkeiten geschaffen. Dieses ermöglicht eine schnelle Integration in den normalen Arbeitsalltag sowie ins Team der USK.