Hundetraining : Spürhunde auf Personensuche

Teilnehmer des Seminars, das an vier Orten im Kreis stattfand. Foto: Verein

Kreis Kleve Mantrailing-Seminar im Kreis Kleve unter der Leitung von Ausbilder Albert Küng.

In Kleve, Uedem, Kevelaer und Weeze fand ein Mantrailing-Seminar statt. Mantrailing ist die Personensuche unter Einsatz von Gebrauchshunden. Der Schweizer Ausbilder Albert Küng war als Seminarleiter gekommen. Sabine Bramall aus Uedem hatte es organisiert. Sabine und Peter Bramall’s Zuchtzwinger „Houndville Otterhounds“ wurde gerade eben erst vom obersten Hundeverband (VDH) offiziell anerkannt.

Die Züchter der seltenen, zu den Laufhunden zählenden Hunde leben seit 2003 in Uedem in der Nähe des historischen Haus Kolk und versuchen ihre Tiere auch artgerecht auszulasten. Aus diesem Grund fand nun auch das Mantrailing Seminar an vier Orten im Kreis Kleve statt, das Bramalls mit Heike Sarazin und dem Otterhound-Fanclub gemeinsam auf die Beine gestellt haben.