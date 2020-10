Großeinsatz in Goch : Haftbefehl gegen „Propheten“ von Graefenthal erlassen

Goch-Asperden Am Mittwoch war es zu einem massiven Polizeieinsatz auf dem ehemaligen Klostergelände in Goch gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 58-Jährigen unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor.

Nach dem massiven Polizeieinsatz am Mittwoch auf Kloster Graefenthal hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 58-Jährigen beantragt. Das Amtsgericht Kleve ordnete noch am selben Abend Untersuchungshaft für den 58-Jährigen an. Dem Mann, der sich innerhalb der Glaubensgemeinschaft in Goch als „Prophet“ ansprechen lassen soll, werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in den Jahren 2006 bis 2008 in den Niederlanden, zwei Fälle der Vergewaltigung im Jahr 2019 in Goch, schwere Freiheitsberaubung über einen Zeitraum von mehr als einer Woche und Körperverletzung gegen ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft vorgeworfen. Am frühen Donnerstagabend wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt.