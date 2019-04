Feuerwehreinsatz : Anwohner entdecken Würgeschlange in Klever Garten

Anwohner entdecken Würgeschlange in Klever Garten

Kleve Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Kleve: In einem Garten lag eine Würgeschlange, vermutlich ein Python. Sie wirkte leblos, war aber offenbar nur vor Kälte erstarrt.

Die Schlange lag im Gestüpp an einem Haus an der Spyckstraße in Kleve, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Das Reptil war reglos, wirkte tot und lag offenbar schon länger dort.