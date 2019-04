Demenz : Plötzlich dement - Vom Film in die Realität

Kleve Der preisgekrönte Film „Still Alice“ wird im Klever Tichelpark gezeigt und setzt sich eindrucksvoll mit dem Thema Demenz auseinander.

Rund 1,8 Millionen Menschen sind deutschlandweit von der Krankheit Demenz betroffen. Auf die Konsequenzen für die erkrankten Personen und für Angehörige macht jetzt einmal mehr das „NETZwerk Demenz“ aufmerksam. In Zusammenarbeit mit dem Klever Kino Tichelpark wird am Sonntag, 28. April, um 12 Uhr der ocarprämierte Film „Still Alice- mein Leben ohne Gestern“ gezeigt.

Der im Jahr 2014 erschienene Film dreht sich um die Geschichte der erst 50-jährigen, an Demenz erkrankten Harvard-Professorin Alice Howland, die im Film von Schauspielerin Julianne Moore verkörpert wird. Moore konnte in dieser Rolle so sehr überzeugen, dass sie dafür 2015 den Ocar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ erhielt.

Info „Still Alice“ im Klever Tichelpark Aufführung im Klever Kino Der Eintritt für die Vorstellung am Sonntag, 28. April, liegt bei 5 Euro. Die Hälfte der Einnahmen geht an das „NETZwerk Demenz“ und trägt zur Förderung weiterer Aktionen bei. Informationsmöglichkeit Mit Infoständen und Broschüren können sich Interessierte mit dem Thema Demenz befassen.

„Wir wollen jetzt mithilfe des Films den Fokus auf das immer noch tabubehaftete Thema Demenz richten“, erklärt Dr. Christoph Baumsteiger, Chefarzt der LVR-Föhrenbachklinik und Mitglied des „NETZwerk Demenz“. Im Anschluss an die gut anderthalb Stunden dauernde Vorstellung laden er und weitere Mitglieder zu einer Informations- und Diskussionsrunde ein. „Dabei werden wir auch neueste medizinische Erkenntnisse vorstellen, die das Risiko, an Demenz zu erkranken, senken können“, kündigt Baumsteiger an: „In rund 50 Prozent der Krankheitsfälle besteht diese Gelegenheit. So kann Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen oder sozialer Isolation durchaus vorgebeugt werden. Das beste Mittel zur Prophylaxe ist Aktivität, sowohl körperlich als auch geistig“, erläutert er. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass es gegen Demenz aktuell noch keine Behandlungsmöglichkeit in Form von Medikamenten gebe.

Die Aktion im Tichelpark richtet nach dem Film auch den Blickwinkel auf den Austausch zwischen betroffenen Personen. „Wir wollen den Menschen auch einen Zugang zum Hilfesystem anbieten“, sagt Hans Westphal vom Demenz-Servicezentrum Niederrhein, der zudem betont: „Es stehen bereits gute Angebote im Kreis Kleve zur Verfügung. Diese möchten wir aber noch mehr in die Öffentlichkeit bringen.“ Die Bedeutung des Themas für kommende Generationen hebt auch Baumsteiger noch einmal hervor: „Aufgrund der steigenden Lebenswerwartung in der Bevölkerung werden immer mehr Leute damit konfrontiert. Das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt, um den Umgang mit dem Thema zu verbessern.“

Dies sieht auch Alexia Meyer vom Caritasverband Kleve so: „Wir stellen fest, dass die Lebensqualität von an Demenz erkrankten Personen höher ist, wenn es im Umfeld desjenigen auch nach außen transportiert wird. Deswegen wollen wir versuchen, die Menschen rechtzeitig zu informieren und zu unterstützen.“ Die Vorstellung des Films „Still Alice“ ist dabei eine weitere Maßnahme, nachdem in den letzten Jahren schon viele Aktionen auf Initiative des „NETZwerk Demenz“ durchgeführt worden sind. „In den letzten Jahren gab es beispielsweise eine Reihe von Tanzveranstaltungen im Kolpinghaus, bei der Betroffene und Angehörige miteinander in Kontakt treten konnten“, so Westphal: „Hier soll auch ganz klar der Spaßfaktor im Vordergrund stehen.“ Bestätigt wird dies von Anna Schlautmann vom katholischen Bildungsforum des Kreises Kleve: „Uns ist hier wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen und einen Austausch zu ermöglichen. Die Begegnung mit anderen Menschen ist für demente Personen eine wichtige Form der Unterstützung.“