Volksbank Kleverland : Ehrenamtler freuen sich über Spenden

Kleve Mehr als 40 Organisationen und Vereinen kamen in der Hauptstelle der Volksbank Kleverland zusammen. Dort übergab ihnen der Vorstandvorsitzende Frank Ruffing Spendenschecks zur Förderung ihrer Tätigkeit.

Sie leisten überall in der Region unermüdlich einen Beitrag, um andere Leute zu unterstützen: Ehrenamtlich tätige Personen aus mehr als 40 Organisationen und Vereinen waren in der Hauptstelle der Volksbank in Kleve zu Gast. Dort übergaben ihnen der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Frank Ruffing, und Theo Brauer, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Kleve, Spendenchecks zur Förderung ihrer Tätigkeit. Jedes Jahr schreibt die Volksbank eine bestimmte Sparte zur Förderung aus. So wurden in diesem Jahr Vereine aus dem Bereich „Kirche und Soziales“ unterstützt. Insgesamt schüttete die Volksbank rund 100.000 Euro an Spenden aus – „ein nennenswerter Betrag“, so Ruffing in seiner Ansprache. Gleichzeitig betonte er: „Wir wären alle ärmer ohne ihre Einrichtungen, deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Ihnen für ihren Einsatz bedanken.“