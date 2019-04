Bürgermonitor : Kleve: Keine Einsicht in Bauakten möglich

Kleve Weil eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung in Ruhestand gegangen ist, konnten Privatleute die Akten nicht mehr einsehen.

Vor einigen Wochen wollte Franz Tenthoff eine Bauakte einsehen. In Kleve, wie in vielen anderen Städten, gehört dies zum Bürgerservice. FranzTenthoff ist jedoch nicht in den Genuss dieser Dienstleistung gekommen. Er erhielt die Antwort, dass dies zurzeit nicht möglich sei.

Der Hintergrund: In der Klever Verwaltung ist ein Bauaktenarchiv mit umfangreichen Unterlagen insbesondere über nach dem letzten Weltkrieg errichtete Gebäude vorhanden. Eigentümer oder deren Bevollmächtigte können dieses Archiv einsehen. Franz Tenthoff wollte genau dies, wie er dem Bürgermonitor der Rheinischen Post mitteilte. Doch ein Mitarbeiter verweigerte ihm die Herausgabe der gewünschten Bauakte mit dem Hinweis, so Tenthoff, dass die entsprechende Stelle nicht besetzt sei.

Tenthoff kann dies nicht nachvollziehen. „Das ist ja keine Marslande-Mission. Der Mitarbeiter hätte die Akte trotzdem heraussuchen können. Das ist ja auch keine Gefälligkeit, weil ich schließlich eine Gebühr dafür zahle“, sagt er. Außerdem sei die Stelle nicht besetzt, weil die betreffende Person in Ruhestand gegangen ist. „Das weiß man doch vorher – es handelt sich schließlich eine Planstelle – und sorgt dann für Ersatz“, sagt Tenthoff.

Er betont: „Laut Informationsfreiheitsgesetz müssen Bevollmächtigte innerhalb eines Monats Zugang zu den Bauakten erhalten können.“

Bei der Stadt Kleve bestätigt man, dass es derzeit ein Problem in diesem Bereich gibt. „Es ist richtig, dass die Mitarbeiterin, die für die Bauakteneinsicht zuständig war, in Ruhestand gegangen ist. Dies hat leider zu Verzögerungen in der Bearbeitung geführt. Zusätzlich musste der Bereich der Bauordnung einen längerfristigen Ausfall verkraften, wodurch teilweise lediglich Akteneinsicht bei anhängigen Klageverfahren oder im Rahmen der Amtshilfe gewährt wurde“, erläuterte auf Anfrage unserer Redaktion der Sprecher der Stadt, Jörg Boltersdorf.

Er schränkt jedoch zugleich ein: „Wir sind gerne bereit, die Bürger bei der Akteneinsicht zu unterstützen, machen jedoch auch darauf aufmerksam, dass jeder Eigentümer selbst dazu verpflichtet ist, seine Unterlagen zum Gebäude aufzubewahren.“

Nichtsdestotrotz strebe die Verwaltung folgendes Ziel an: „In absehbarer Zeit soll der Bereich der Bauordnung personell wieder vollständig aufgefüllt sein, so dass der gerne genutzte Service der Bauakteneinsicht wieder gewährleistet werden kann.“