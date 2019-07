Kleve : Weihbischof Lohmann trifft Gefangene

Kleve Gottesdienst in der Justizvollzugsanstalt Kleve mit dem Xantener Weihbischof. Gefängnisseelsorger Reiner Rosenberg hatte zum Austausch mit den Insassen der JVA eingeladen.

Die orangefarbenen und gelben Vorhänge leuchten in der Sonne und tauchen den Raum in ein freundliches, helles Licht. Und doch zeichnet sich auf den Vorhängen der Schatten eines Gitters ab. Auch hier, in der Kapelle der Klever Justizvollzugsanstalt (JVA) ist allgegenwärtig, dass man in einem Gefängnis sitzt. Hinter der Gemeinde, die an diesem Tag aus 50 Gefangenen unterschiedlicher Nationalität besteht, sitzen Wachleute in Uniform, die Funkgeräte immer griffbereit. Sie werden an diesem Vormittag nichts zu tun haben, die Häftlinge wollen gemeinsam friedlich den Gottesdienst feiern.

Am Altar steht Weihbischof Rolf Lohmann, der auf Einladung des Gefängnisseelsorgers Reiner Rosenberg nach Kleve gekommen ist. In seiner Predigt ermutigt er die Männer, sich auch in ihrer Situation, mit ihren Fragen, Problem und Sorgen an Gott zu wenden. „Jeder kann zu Gott kommen, er ist nicht nur in den schönen Momenten bei uns“, betont der Weihbischof, „sondern in jeder Wirklichkeit und jeder Lebenssituation.“ Direkt an die Gefangenen gewandt bekräftigt er: „Gott liebt Sie. Er liebt jeden Menschen und steht auch an Ihrer Seite.“ Gott wolle helfen, die Menschen auf einen guten Weg zu führen. Dazu sei es notwendig, auch mal still zu werden und darauf zu hören, was Gott einem sagen wolle. Gott sei, sagt der Weihbischof, ein Gott der Liebe, der Vergebung und der Hoffnung.