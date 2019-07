ETL Heuvelmann & van Eyckels in Kleve : „Auf die nächsten 25 Jahre“

Feiern das Firmenjubiläum: Volker Klinkhammer (v.l.) und Armin van Eyckels. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Steuerberatungskanzlei „ETL Heuvelmann & van Eyckels GmbH“ feiert im Jahr 2019 25-jähriges Bestehen. Für die kommenden Jahre sind die Weichen schon gestellt. Gefeiert wird am Mühlenhof in Niedermörmter.

Im Jahr 1974 eröffnete Steuerberater Walter Gerritzen unter dem Namen „Gerritzen und Partner GmbH“ seine Kanzlei an der Großen Straße in Kleve. Zwanzig Jahre später, am 1. Juli 1994, traten Armin van Eyckels und Thomas Heuvelmann in seine Fußstapfen. Es folgte die Umbenennung in „Heuvelmann & van Eyckels GmbH“ und der Umzug in die Ringstraße, wo man auf größere Räumlichkeiten zurückgreifen konnte. Dort sitzen van Eyckels und Heuvelmann auch im 25-jährigen Jubiläumsjahr ihrer Praxiseigentümerschaft noch. Aktuell beschäftigen sie rund 25 Mitarbeiter.

Neben dem Hauptsitz in Kleve ist ihre Steuerberatungsagentur auch noch am Standort Düsseldorf vertreten. In der Stadt, in der Heuvelmann und van Eyckels vor vielen Jahren beruflich durchstarteten, wurde im Jahr 2010 eine Einzelpraxis übernommen. Fünf Jahre später vereinigte man die bis zu diesem Zeitpunkt selbständigen Kanzleien unter dem Namen „ETL Heuvelmann & van Eyckels GmbH“. Vor drei Jahren wurde die Geschäftsführung mit Volker Klinkhammer um ein zusätzliches Mitglied erweitert.

info Die Daten aus der Firmengeschichte 1974 Walter Gerritzen gründet die Steuerberatungsagentur „Gerritzen & Partner GmbH“ in Kleve. 1994 Thomas Heuvelmann und Armin van Eyckels übernehmen die Kanzlei. 2001 Umzug: Unter dem neuen Namen „Heuvelmann & van Eyckels GmbH“ werden an der Ringstraße in Kleve neue Räumlichkeiten bezogen. 2010 Übernahme einer Einzelpraxis in Düsseldorf. 2015 Die selbständigen Kanzleien in Düsseldorf und Kleve werden unter „ETL Heuvelmann & van Eyckels GmbH“ zusammengefügt.

2016 Volker Klinkhammer wird als zusätzlicher Geschäftsführer und Partner aufgenommen.

Dieser Schritt, der unmissverständlich nach vorne gerichtet ist, hat sich bewährt. „Nachdem wir die letzten 25 Jahre erfolgreich gestaltet haben, ist nun auch die Zukunftssicherung erwartungsgemäß von statten gegangen“, kommentiert van Eyckels den eingeschlagenen Weg. „Ich sehe in unserer Kanzlei eine kontinuierliche Entwicklung. In Zeiten, in denen ein höheres Maß an Bürokratie und die Digitalisierung immer stärker Einzug in unsere Arbeit finden, blicken wir optimistisch in die Zukunft.“ Klinkhammer fügt an: „Die zunehmende Technisierung ist mittlerweile in allen Lebensbereichen angekommen und macht auch vor unserer Tätigkeit keinen Halt.“

Er sieht das Ganze ähnlich positiv. „Wir sind fachlich gut aufgestellt und für das, was kommt, gewappnet. Ich freue mich auf die nächsten 25 Jahre.“ Damit ist das Thema Zukunftsplanung allerdings noch nicht gänzlich abgeschlossen, gibt van Eyckels zu verstehen. „Thomas Heuvelmann und ich sind ja mittlerweile schon im Club der Mittfünfziger – natürlich macht man sich da ab und zu schon einmal Gedanken über die Nachfolge.“ In diesem Zusammenhang sei es das vorrangige Ziel, den Gesellschafterbestand künftig noch weiter auszubauen, erklärt van Eyckels.

Mit Klinkhammer hat man vor drei Jahren einen Fachberater in Sachen internationales Steuerrecht an Bord geholt und sich mit seiner Qualifikation im Rahmen dieses Schwerpunktfeldes der Kanzlei besser aufgestellt.

Bei all der teilweise schon sehr weit vorausgreifenden Planung soll aber selbstverständlich auch die Jubiläumsfeier nicht zu kurz kommen. Was das angeht, ließ van Eyckels durchblicken, dass man keine Kosten und Mühen gescheut und sämtliche Register gezogen habe. Am Samstag, 3. August, treffen sich alle Mitarbeiter, Mandanten und Geschäftsfreunde mit ihren Familien am Mühlenhof in Niedermörmter, wo ihnen von nachmittags bis abends ein umfangreiches Programm geboten wird.

Neben der Versorgung der Gäste durch ein Grillbuffet und eine Cocktailbar sollen viele Künstler den Tag abwechslungsreich gestalten. Insgesamt vier Bands wurden zu diesem Zweck arrangiert.