Österreichischer Nationalrat in Bedburg-Hau : Nationalrat besucht Garten von Lucenz und Bender

Manfred Lucenz und Klaus Bender mit dem österreichischen Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (3.v.r.). Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Einsatz für naturnahe Gärten führte österreichische Spitzenpolitiker an den Niederrhein und hier in die Gemeinde Bedburg-Hau: Die Aktion ‚Natur im Garten‘ ist in Österreich gegründet worden und fördert die Anlage und Unterhaltung naturnaher Gärten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So ist in Österreich ein Netzwerk von 15.000 Gärten entstanden, die ohne Pestizide, chemischen Dünger und Torfeinsatz auskommen. Ziel der Organisation ist die Ökologisierung von privaten und öffentlichen Gartenanlagen.

Der Präsident des österreichischen Parlaments (Nationalrat), Wolfgang Sobotka, ist zugleich Präsident von ‚Natur im Garten‘. Sein Engagement begann vor einigen Jahren und die Entwicklung dieser Organisation wird von ihm konsequent weitergeführt. Dabei hat er im politischen Umfeld weitere Mitstreiter für diese Idee gewinnen können. Zusammen mit dem Präsidenten des niederösterreichischen Landtages und dem Landesrat, Minister Eichtinger, hat ihn eine mehrtägige Rundreise durch Niedersachsen, Nordrheinwestfalen und den Niederlanden geführt. Die Politiker führten eine aus 20 Personen bestehende Delegation aus der österreichischen Gartenszene an. Es fanden Gespräche mit Ministerpräsident Armin Laschet, NRW Parlamentspräsident André Kuper und dem früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer statt.

Natürlich besuchte die Delegation den wunderbaren Garten Lucenz-Bender in Schneppenbaum. „Wir empfanden den Besuch als Auszeichnung für unsere gärtnerischen Tätigkeiten, die wir seit 25 Jahren ohne Pestizide betreiben. Von unserer Seite waren noch der Landtagsabgeordnete Bergmann und Bürgermeister, Peter Driessen, eingeladen worden. Dazu kamen unsere Gartenfreunde, Cristine Bendix vom ‚Gaupeler Landgarten‘ bei Coesfeld und das Ehepaar Nicole Frank und Frank Schroeder vom ‚Ommertalhof‘ bei Lindlar. Beide großen Anlagen werden ebenfalls seit Jahren naturnah unterhalten“, sagt Manfred Lucenz Das Ehepaar Frank/Schroeder betreibe einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb und berate ihre Kunden, wie man Gärten natürlich gestalten kann.

Das Treffen fand bei strahlendem Sonnenschein in entspannter Atmosphäre statt. Besonders beim Mittagessen im Hause Bender/Lucenz kam es zu vertiefenden Gesprächen.

Gabi Völlings vom Restaurant ‚Petersilchen‘ in Xanten hatte mit ihren Helferinnen ein zweigängiges, veganes Menü vorbereitet, das alle Gäste begeisterte. Der Besuch der ranghohen österreichischen Politiker, die sich für naturnahe Gärten einsetzen, nahm sich Zeit: Er dauerte drei Stunden.

(RP)