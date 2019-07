Klever Unternehmen : Spectro: Sechs junge Leute haben ihre Ausbildung absolviert

Kleve Vier technische Auszubildende sowie zwei Auszubildende in der Lagerlogistik der Spectro Analytical Instruments GmbH haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Nun haben Phillip Byrasch und Joost Maartens als erste Lagerlogistiker ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Auch Gion Artz, Louisa Reinders (beide Physiklaboranten) sowie Tim Püplichuisen und Marvin Voetmann als Elektroniker für Geräte und Systeme haben ihre Abschlussprüfungen mit überdurchschnittlichen Ergebnissen abgelegt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wieder einmal sechs unserer Auszubildenden ihre Ausbildung mit so großem Erfolg abgeschlossen haben“, erklärt Holger Kohn, Personalleiter. Während ihrer Ausbildung durchliefen die angehenden Physiklaboranten und Elektroniker alle technischen Abteilungen des Analysegeräte-Herstellers und konnten sich so eine Fülle von Kenntnissen und Fähigkeiten aneignen.

Sie waren unter anderem in der Gerätefertigung, der Optikabteilung sowie im Service und IT-Bereich tätig. Die Fachkräfte für Lagerlogistik wurden unter anderem in den Bereichen des Wareneingangs sowie des Lagermanagements eingesetzt. „Wir sind davon überzeugt, dass die Sechs im Laufe ihrer Ausbildung das nötige Wissen und die Techniken für ihr weiteres Berufsleben erworben haben“, sagen Alfred Ricken, Technischer Ausbildungsleiter, und Merve Heynen, kaufmännische Ausbildungsleitung. Alle Auszubildenden wurden übernommen. Im September werden acht Jugendliche ihre Ausbildung beginnen, sodass das Unternehmen 25 Auszubildende beschäftigt. Auch für 2020 bietet Spectro Ausbildungsplätze an. Interessenten für die Ausbildungsberufe: Industriekaufmann (m/w/d), Physiklaborant (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) und Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) können ihre Bewerbungsunterlagen bis Oktober einreichen.