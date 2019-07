Comedy-Herbst in Kleve : Szenen einer Ehe vom Traumpaar

Kleve Sittler/Millowitsch lesen im Comedy-Herbst. Das Programm mit Appelt und Knebel in der Stadthalle ab September.

In Düsseldorf war das Heidenreich/Schroeder-Stück, das die beiden geben, im Nu ausverkauft. Für den städtischen Comedy-Herbst, der da schon Winter ist, hat Kulturmanager Bruno Schmitz das Traumpaar nach Kleve geholt: Am 28. Januar, einem Dienstag, kommen Mariele Millowitsch und Walter Sittler um 20 Uhr auf die Bühne der Stadthalle und erzählen von Lore und Harry.

Ort In der Stadthalle Lohstätte 7 in Kleve

Seit Jahren gehört der vom Kulturbüro Niederrhein organisierte Comedy-Herbst zum festen Canon im Kulturprogramm der Stadt. In diesem Jahr holte Schmitz neben den TV-Stars Millowitsch/Sittler Comedy-Größen an der Niederrhein: man darf sich auf Ingo Appelt und Herbert Knebel mitsamt Affentheater freuen. Dazu gesellen sich auf der Stadthallenbühne die Comedians Ingrid Kühne und Jürgen B. Hausmann und auch nochmal Lokalmatador Ludger Kazmierczak. Bei Kazmierzcak heißt es am Sonntag, 1. Dezember, 19 Uhr, „Nix für ungut ... jetzt mit Lametta!“. Lametta, weil das Programm die Weihnachtsedition ist.

Den Auftakt macht Ingo Appelt, ebenfalls mit einer Edition – nur heißt die hier etwas moderner Update. „Besser ist besser! Das Update! Jetzt noch besser“, titelt das Programm. Wie auch immer: Appelt wird mit seiner Bühnenpräsenz, seinem teils rüden aber immer treffsicheren Witz begeistern und vielleicht auch mal mit leiseren Tönen überraschen. Zumal er hier auf geradezu heimischer Bühne steht, verrät Bruno Schmitz. Wuchs Appelt doch in Hommersum auf. Am Samstag, 28. September, 20 Uhr.

„Sie ist schlagfertig, spontan, nah am Publikum - und sonst will sie eigentlich nur ihre Ruhe“, charakterisiert Schmitz Ingrid Kühne, die am Mittwoch, 30. Oktober, 20 Uhr in Kleve ist. Er verspricht einen Abend, wo das Lachen groß geschrieben wird. Und Kühne entschuldigt sich sogleich „Okay, mein Fehler“, wie ihr Programm titelt. Mit „Jung, wat biste jroß jeworden. Das Jubiläumsprogramm“ kommt Jürgen B. Hausmann an den Niederrhein. Im Gepäck gewohnt treffsichere, amüsante Geschichten und echte Originale. Musikalisch unterstützt von Harald Claßen. Mittwoch, 1. April, 20 Uhr.