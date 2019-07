Fußball : Die Auswärtsschwäche abstellen

Der Kreisligist BV Sturm Wissel ist gewappnet für die Spielzeit 2019/2020. Trainer Marco Schacht konnte mehrere Neuzugänge gewinnen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der BV Sturm Wissel will in der neuen Spielzeit im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A mitmischen. Übungsleiter Marco Schacht schraubt in der Vorbereitung an vorhandenen Defiziten und holte einige Neuzugänge an Bord.

Der BV Sturm Wissel belegte in der abgelaufenen Saison 18/19 einen respektablen sechsten Platz. Schaut man auf die Heimbilanz würde das Team von Marco Schacht in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga auflaufen. Nur Meister Weeze kann eine bessere Statistik aufweisen. Bei der Auswärtstabelle stellt sich die Lage wiederum ganz anders dar. Nach diesem Maßstab wären die Rot-Weißen nur um zwei Punkte am Abstieg vorbeigeschrammt. An dieser Situation soll sich im nächsten Jahr gehörig was ändern. Darüber ist sich Coach Schacht durchaus im Klaren. „Wenn wir unsere Auswärtsschwäche nicht abstellen, laufen wir der Musik erst einmal hinterher“, stellt er klar. Mit vier Auswärtspartien unter den ersten fünf Spielen werden seine Schützlinge nämlich direkt auf die Probe gestellt. Unter den Gegnern zu finden sind der SV Rindern, der Kevelaerer SV und der SV Sevelen – alles Hochkaräter, weiß Schacht.

Damit der Auftakt möglichst erfolgreich von statten geht, durchlaufen die BV-Akteure ein eng gestaffeltes Vorbereitungsprogramm. Neben den üblichen Trainingseinheiten am Platz wolle man auch den tiefen Sand am Wisseler See zu Laufeinheiten nutzen, lässt Schacht durchblicken. Testspiele wurden zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls schon durchgeführt – mit positivem Ergebnis. Bezirksligist Praest, der wohl nicht 90 Minuten in Bestformation spielte, relativiert Schacht, fertigte man mit 8:5 (5:0) ab.

Info Sturm Wissel steht vor dem Ligasaisonauftakt Spielplan Die Mannschaft von Trainer Marco Schacht startet am ersten Spieltag mit einer Auswärtspartie beim SV Rindern, weiter geht es gegen den SC Auwel-Holt und den Kevelaerer SV. Auch diese Partien finden auf fremden Geläuf statt. Heimbegegnung Das erste Spiel vor heimischer Kulisse folgt erst am vierten Spieltag. Dann geht es gegen den SV Herongen.

Gegen die Reserve von TuB Bocholt siegte man 7:2 und B-Liga Absteiger Reichswalde überrollte man gar 7:0. Auch wenn das alles schon sehr gut aussehe, müsse noch an einigen Stellschrauben gedreht werden, so der Coach. „Wir müssen vorne deutlich konsequenter agieren und unsere Chancenverwertung verbessern. In der vergangenen Saison hat es sich oft so dargestellt, dass wir den Gegner zu lange am Leben gehalten haben“, erklärt er. „Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir im Übrigen auch unsere defensive Anfälligkeit abstellen. Außerdem wollen wir das Klischee, in Wissel spiele man nur mit langen Bällen abbauen und den Spielaufbau verbessern.“

Das ausgeschriebene Ziel ist der fünfte Platz. „Letzte Saison sind wir sechster geworden. Wenn man die Mannschaften vor uns sieht, kann man da durchaus zufrieden sein“, gibt Schacht zu verstehen. In diesem Jahr sieht er die Teams aus Rindern, Kevelaer, Pfalzdorf und Sevelen in der Favoritenrolle. „Wenn wir am Ende der Saison nur noch diese Mannschaften vor uns haben, wäre das schon ziemlich genial.“ Obwohl man gut aufgestellt sei und auf den meisten Positionen auch eine Konkurrenzsituation existiere, sei das mit den vorhandenen Möglichkeiten ein ehrgeiziges Ziel, gibt Schacht zu. „Wir sind eine Dorftruppe, größtenteils aus Wissel und Kalkar, und leben von Kameradschaft. Den ein oder anderen Ausfall können wir kompensieren. Falls jedoch Schlüsselspieler wegfallen, wird es schwierig.“

Aus diesem Grund hat sich die erste Garde des Ballspielvereins auf mehreren Positionen verstärkt. Ole Kahl, den Übungsleiter Schacht schon in der B-Jugend von Siegfried Materborn trainierte, kuriert aktuell noch einen Kreuzbandriss aus und wird wohl zur Rückrunde mit angreifen. Er sei ein laufstarker defensiver Mittelfeldspieler oder „Achter“ mit gutem Auge, so Schacht. Stefan Bock kam aus Kalkar und ist mit seinen 33 Jahren als erfahrener Akteur in einer sonst eher jungen Mannschaft flexibel einsetzbar. Julian Altes, „ein schneller Mann für vorne“, soll eventuell noch zum Frühsenior erklärt werden und mit Defensivmann Tim Hoogekamp und Stürmer Eric Höndling werden in der kommenden Spielzeit zwei Kicker nach langer Unterbrechung wieder gegen den Ball treten.