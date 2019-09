Bedburg-Hau : Mit 17 Jahren an die Front

Vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Der 93-jährige Hasselter Franz Fruhen erzählt von seiner Kindheit, Schulzeit und seinem Soldatenleben. 1946 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen.

Fruhen erlebte 1933 die feierliche Einweihung der neuen Hasselter Kirche und machte ab 1934 beim Schulsparen mit. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin verfolgte er intensiv am Volksempfänger (Radio). Im Sommer musste er Kartoffelkäfer suchen und Rüben ausdünnen. In den Ferien war Schwimmen in den Kolken am Erfgen angesagt, im Winter lief er Schlittschuh auf der zugefrorenen Hasselter Torfkuhle. 1938 und 1939 verbrachte er mit dem Jungvolk 14 Tage Urlaub im Heidelager Sevelen. In den Kartoffelferien half er den Hasseltern und Erfgenern Bauern bei der Kartoffelernte. „Wir bekamen zwei Reichsmark pro Tag, in Louisendorf gab es drei Reichsmark, wo wir eine Woche blieben“, sagt Fruhen.

Und dann kam der 1. September 1939, der Tag als der 2. Weltkrieg losbrach. „Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen“, das waren Hitlers Worte, die Fruhen im Volksempfänger vernahm. Er hörte danach täglich die Kriegsnachrichten. „Mein Bruder Joseph wurde Anfang 1942 Soldat, mein Vater war nur kurz im Krieg, da er als Amtsbrandmeister der Feuerwehr benötigt wurde“. Bis Oktober 1939 lief der Schulunterricht normal weiter, doch dann kamen die Quartiermacher der Wehrmacht und beschlagnahmten das Schulgebäude, und der ganze Unterricht kam zum Erliegen. Die Provinzialanstalt - heute Rheinische Kliniken- war als Lazarett ausgewiesen. Am 20. März 1940 fand die Schulentlassung des Jahrgangs 1925/26 mit acht Mädchen und 14 Jungen statt. Nach der Schule begann er eine dreijährige Betriebselektrikerlehre bei der Schuhfabrik Hoffmann in Kleve und legte bei der damaligen Gauwirtschaftskammer in Essen erfolgreich die Prüfung ab. In Wissel, am Petrusheim in Weeze und in Merzbrück absolvierte Fruhen eine vormilitärische Ausbildung im Segelfliegen. Von Oktober 1943 bis Februar 1944 wurde er zum Reichsarbeitsdienst in Labiau, Ostpreußen, eingezogen. Dann musste er ab April1944 zur Soldatengrundausbildung nach Frankreich, bei der Luftwaffe, und er wurde nachher ins Heer übernommen. Die Invasion der Alliierten startete von Sizilien und Afrika in Richtung Frankreich. „Wir wurden aus dem Hinterhalt beschossen. Das war schon Überlebenskampf. Im Dezember 1944 rückten wir ins Elsass vor, und Mitte Februar 1945 wurden wir über den Rhein in den Schwarzwald eingedrückt“, erklärt Fruhen. In Iserlohn geriet er in amerikanische Gefangenschaft. „Wir wurden nach Remagen in ein Lager gebracht. Wir hatten mindestens 2000 Läuse, wurden abgespritzt und alle waren weg. Eine größere Gruppe von Gefangenen, in der ich mich befand, wurde aussortiert, in die Normandie verfrachtet, um dort in einem amerikanischen Rückführungslager zu arbeiten. Später wurde ich nach Straelen geschickt, wo wir die Pipeline von Wesel nach Antwerpen abmontieren mussten. Mein Vater hat mich in Straelen besucht. Es sollte die Entlassung erfolgen, ging leider nicht, da wir in der englischen Zone waren, aber wir waren amerikanische Gefangene. So kamen wir ins „Paradies“ in Erlangen, haben auf einem Flugplatz gearbeitet, und ich wurde am 17. März 1946 in Regensburg aus der Gefangenschaft entlassen“, so Fruhen.