Fußball : Zwei Brüder stärken die SGE Bedburg-Hau

Raven (links) und Jason Olschewski sind nicht nur Brüder, sondern auch gute Freunde. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Raven und Jason Olschewski, die aus dem Emmericher Ortsteil Hüthum stammen, spielen gemeinsam beim Landesligisten. Sie harmonieren nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ausgezeichnet. Der ältere Bruder steht seit dieser Saison aber nicht mehr als Keeper im Tor.

Es schien, als könnten Raven und Jason Olschewski nie mehr gemeinsam in einer Fußball-Mannschaft spielen, ohne in Konkurrenz zueinander zu stehen. Schließlich waren beide bis zum vergangenen Jahr Torhüter. Der 26-jährige Raven stand beim Landesligisten PSV Wesel zwischen den Pfosten, Jason (24) bei der SGE Bedburg-Hau. Doch dann fasste der ältere Bruder einen Entschluss: Raven Olschewski wollte nicht länger im Tor stehen. „Ich hatte einfach das Gefühl, nicht aktiv genug am Spiel teilnehmen zu können. Meine Stärken lagen auch als Torwart eher im Spiel mit dem Ball, weshalb ich mich dazu entschieden habe, auch wieder in der Offensive unterwegs sein zu wollen“, sagt er.

Der Landesligist SGE Bedburg-Hau erkundigte sich bei dem 26-Jährigen, im Sommer 2020 wechselte er tatsächlich nach Hasselt. Bruder Jason konnte die unangefochtene Nummer eins bleiben, der beidfüßige Raven spielt nun im offensiven Mittelfeld oder in vorderster Front – ein Erfolgsmodell. Die Brüder, die aus dem Emmericher Ortsteil Hüthum stammen, sind Stammspieler unter Trainer Sebastian Kaul. „Natürlich gab es auch Zweifel, ob das bei mir im Feld wieder alles reibungslos klappen würde. In der ersten Saison hatte ich ein paar Startschwierigkeiten. Aber der Knoten platzte in dieser Saison schon am ersten Spieltag, als ich ausgerechnet gegen den PSV Wesel zum frühen 1:0 getroffen habe. Ein besserer Start wäre nicht denkbar gewesen“, sagt Raven Olschewski.

Info Brüder spielten auch beim 1. FC Kleve Raven Olschewski Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Bocholt und beim 1. FC Kleve als Fußballer ausgebildet. Als Senior spielte er für den Bresserberg-Klub, Viktoria Goch, den SC Bocholt sowie den PSV Wesel. Bislang stand er bei der SGE Bedburg-Hau in zwölf Partien auf dem Feld, ihm gelangen zwei Tore und sechs Vorlagen. Jason Olschewski Der 24-Jährige entwickelte sich beim 1. FC Kleve zu einem souveränen Torhüter. In der Saison 2015/2016 stand er bei Viktoria Goch unter Vertrag. In der Folge wechselte er zur SGE Bedburg-Hau. 137 Begegnungen hat er bereits für das Team bestritten.

Der 26-Jährige traf bislang zwei Mal, sechs Tore bereitete er vor. „Ich bin froh, dass mein Bruder direkt wieder so gut in seine Rolle gefunden hat. Wobei ich eigentlich wusste, dass es klappen würde“, sagt Jason Olschewski. Die größte Umstellung aber habe nichts mit dem Ball am Fuß zu tun gehabt, so Raven Olschewski. „Konditionell musste ich erst einmal richtig was aufbauen, weil man als Torwart natürlich nicht so viele Kilometer zurücklegt. Mittlerweile kann ich aber über 90 Minuten weite Wege gehen, das ist überhaupt kein Problem mehr“, sagt der 26-Jährige, der auch in Hasselt lebt.

In der Saison 2015/2016 hatten die Brüder bereits das Vergnügen, mit Viktoria Goch in der Landesliga in einem Team zu spielen. Raven war Stammkeeper, Jason als Youngster der talentierte Reservemann. „Das war damals schon eine coole Erfahrung. Aber danach haben sich unsere Wege leider getrennt. Für uns beide war allerdings klar, dass wir niemals als Torhüter in einem Team spielen wollen würden. Schließlich könnte dann nur einer von Anfang an auflaufen. Und unter Brüdern sollte es einen solchen Konkurrenzkampf nicht geben“, sagt Jason Olschewski. Ihn zog es nach der Zeit in Goch an die Schulstraße in Bedburg-Hau, Raven wechselte zum damaligen Landesligisten 1. FC Kleve.

Nun aber begleiten die Jungs einander wieder über die Fußballplätze in Westdeutschland. Sie verstehen sich blind. „Jason ist nicht nur ein angenehmer Bruder, sondern mein bester Kollege. Ich kann mit ihm über alles reden. Außerdem ist er der ruhigere von uns beiden. Das ist ideal, wenn ich mich entspannen will“, sagt der 26-Jährige. Beide studieren Sport und Sozialwissenschaften auf Lehramt an der Universität in Essen-Duisburg, zwei Jahre müssen sie noch. Raven Olschewski ist bereits gelernter Bankkaufmann. „Wir sind seit jeher nicht nur Brüder, sondern Freunde“, sagt er.

Die jungen Männer fühlen sich bei der SGE Bedburg-Hau pudelwohl. Hinzu kommt der sportliche Erfolg. Die Grün-Schwarzen haben eine starke Hinrunde gespielt und stehen aktuell auf Tabellenplatz sieben. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt komfortable elf Zähler. So können sich die Olschewski-Brüder durchaus vorstellen, langfristig beim Fusionsklub zu spielen. „Ich muss sagen, dass ich es wirklich erstaunlich finde, wie lange Jason schon hier bei der SGE Bedburg-Hau spielt. Er hat hier seine gesamte Seniorenzeit verbracht und ist ganz eng mit dem Verein verbunden“, sagt Raven Olschewski.