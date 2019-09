Kleve : Stadtradler holen Rekord

Kleve Die Stadt Kleve beteiligte sich vom 14. Juni bis 4. Juli an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis. Insgesamt werden 31 Mitglieder des Kommunalparlaments sowie 760 Radler traten für den Klimaschutz in die Pedale und radelten in Teams um die Wette.