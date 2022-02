Unterstützer gesucht : Umbau zur Jugendkirche in Hasselt startet

Im September vergangenen Jahres fanden in der Kirche in Hasselt letztmals klassische Gottesdienste statt. Nun soll sie zu einer Kinder- und Jugendkirche werden. RP-Foto: G. Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Der Nachwuchs in Hasselt soll ab dem Sommer in der St.-Stephanus-Kirche Gottesdienste feiern. Das Bistum Münster zahlt den Löwenanteil der Umbaukosten. Doch es fehlen noch 15.000 Euro für die Ausstattung.

Die Arbeiten in der St.-Stephanus-Kirche in Hasselt können in wenigen Tagen starten. Die Pfarrkirche der Gemeinde in Bedburg-Hau wird zur Jugend- und Kinderkirche umgebaut. Das Ziel: Alle Messfeiern in dem Gotteshaus sollen den geistlichen Nachwuchs in den Fokus rücken, Kinder und Jugendliche miteinbeziehen. Das hat der Pfarreirat so beschlossen. „Wir freuen uns sehr auf das, was kommt. Die Kinder- und Jugendkirche wird einen wichtigen Beitrag zum Leben in unserer Pfarrgemeinde leisten“, sagt Stephan Billen, Leiter des Kinder- und Jugendchors „Buntgemischt und Farbenfroh“.

Im September vergangenen Jahres wurde der vorerst letzte, klassische Gottesdienst in der St. Stephanus-Kirche gefeiert. Erste Bauvorbereitungen wurden getroffen, mittlerweile hat die Gemeinde die Kirche leergeräumt, damit es im Februar losgehen kann. Kirchenbänke kamen in einem Gewächshaus unter, weitere Gegenstände wurden in einem Container eingelagert. Es gibt in den kommenden Monaten eine Menge zu tun: Reparaturarbeiten am Dach, ein Anschluss ans Kanalnetz, der Innenanstrich der Kirche, der Einbau einer Sanitäranlage und Reparaturarbeiten an den Türen. Darüber hinaus soll eine zweistufige Anlage vor dem Chorraum entstehen, auf dem der Altar einen neuen Platz findet. In drei Seitennischen werden Bereiche entstehen, in denen junge Menschen malen, lesen oder zusammensitzen können. Zudem wird moderne Technik für Beschallung, Bild und Licht verbaut. Die Planungen für das Großprojekt laufen in der Gemeinde bereits seit Jahren, viele packen mit an.

„Wir rechnen mit einer Bauphase bis in den Sommer. Die Eröffnung ist dann beim Pfarrfest am 12. Juni geplant“, sagt Billen. Ab dem Zeitpunkt finden alle Familienmessfeiern, Jugendmessfeiern und Zwergengottesdienste in der St.-Stephanus-Kirche statt, so der Plan. Das Gotteshaus behält dabei den Charakter als Kirche und wird nicht zur Mehrzweckhalle. Auch alle anderen Arten von Gottesdiensten können in Hasselt somit weiterhin gefeiert werden.

Das Bistum Münster hat mittlerweile die finanziellen Mittel für den Umbau bewilligt, die Baugenehmigung liegt ebenfalls vor. Schon jetzt gibt es ohnehin eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche. So finden Jugendmessen mit Beamer, Leinwand, Videos, moderner Musik des Jugendchores und farbenfroher Beleuchtung in den Kirchen statt. Gut angenommen werden auch die Zwergen-Gottesdienste für die Kleinsten, die gemeinsam auf einem Teppich Gottesdienst feiern. Die Kinderbibeltage mit Musical-Abschluss sind seit 15 Jahren Höhepunkte der Gemeindearbeit.

Eine Vielzahl von Gruppen bringen sich zudem ins liturgische Leben ein: Kindergärten, Eltern- und Liturgiekreise, Kinderchor, Jugendchor, Messdiener und Schulen. In der Messdienerschaft sind nach Angaben der Kirchengemeinde 280 Kinder und Jugendliche, 40 Erwachsene in der Leiterrunde und 30 Jugendliche in der Landjugend aktiv. Bei der Schützenjugend sind 54 mit dabei, im Kinderchor 45 Kinder und im Jugendchor 26 Jugendliche und junge Erwachsene.

Doch den Ehrenamtlichen fehlen noch finanzielle Mittel. 15.000 Euro werden unter anderem für Regale, Sitzmöglichkeiten, Bücher, einen Maltisch sowie für einen notwendigen Anstrich der Kirchenbänke benötigt. „Das ist sehr viel, aber mit der Unterstützung vieler sollte es gelingen“, sagt Billen. So soll ein Ort anstehen, an dem Kinder sich wohl fühlen und inspiriert werden. Schon kleine Beträge würden helfen, so die Verantwortlichen. Spenden sollen auf das Spendenkonto der Zentralrendantur Kleve (IBAN: DE61 4006 0265 0003 9597 00)