Kranenburg : CDU-Mitglieder haben die Wahl: Böhmer oder Heiden

Kranenburg In der Gemeinde Kranenburg gibt es in Reihen der CDU zwei Bewerber für das Amt des nächsten Bürgermeisters.

Wer von der CDU Kranenburg als Bürgermeisterkandidat aufgestellt wird, entscheidet sich bei der Mitgliederversammlung am 29. November im Bürgerhaus. In den vergangenen Jahren ging es alleine darum, ob der amtierende Günter Steins eine Stimme mehr oder weniger erhält. Jetzt haben die Christdemokraten eine Wahl. Wie unsere Redaktion bereits berichtete, kandidieren mit Ferdinand Böhmer (55), Kämmerer der Gemeinde, und Hans-Ulrich Heiden (57), Polizeibeamter, jetzt zwei Mitglieder.

Fraktionschef Joachim Janßen sagte: „Wir haben hier zwei exzellente Bewerber. Sie werden sich in den nächsten Wochen gemeinsam in den fünf Ortsverbänden vorstellen.“ Mühe hat man sich bei der CDU gemacht. Eine Findungskommission wurde eingerichtet. Dort ging es etwa darum, Fach- oder Sozialkompetenz der Kandidaten zu prüfen. Ergebnis: Böhmer und Heiden sind beide geeignet.

„Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man nach jahrelanger Ratsarbeit entscheiden muss, könnte das ein Amt für dich sein?“, sagt Heiden. Seine politischen Schwerpunkte seien: Der Haushalt muss vernünftig aufgestellt sein, auch will er Mensch und Umwelt in Einklang bringen. Auf den Hinweis, dass er seinen Mitbewerber in Sachen Finanzen wohl kaum wird schlagen können, antwortetet Heiden: „Wir suchen hier ja auch keinen neuen Kämmerer, sondern Bürgermeister.“