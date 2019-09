Made in Kleve : Mit dem E-Rennwagen zu Made in Kleve

Prof. William Megill (im Rennwagen) und die Teams der Hochschule und von Made in Kleve vor der Stadthalle, wo der jahresrückblick 2019 am 5. Dezember über die Bühne geht. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Das Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal startet der Jahresrückblick Made in Kleve in der Stadthalle: Mit dabei Professor William Megill von der Hochschule Rhein-Waal. In diesem jahr statt mit U-Boot mit einem Rennwagen.

Das Gerüst steht: Seit Mercedes seinen späteren Flügeltürer 300 SL in den 1950er Jahren mit GitterRohrrahmen ins Rennen schickte, ist das stabile Fachwerk nicht mehr aus dem Rennwagen-Zirkus wegzudenken – ursprünglich hatte ihn ein Herr Bell Anfang des 20. Jahrhunderts für den Flugzeugbau entwickelt. Jetzt steht ein kleiner Rennwagen mit Gitterrohrrahmen vor der Stadthalle Kleve. Räder hat der Renner auch schon, zwei dicke Elektromotoren zeugen von der Kraft, die ihn irgendwann einmal antreiben soll. Aber Lenkung, Lenkrad und die Pedalerie fehlen noch. Sie sollen bis Dezember so weit sein, dass man den Wagen präsentieren kann. In die Schräge gestellt, auf dass ihn jeder auch richtig sieht – im Stand schon schnell, verspricht Prof. William Megill von der Fakultät Technik und Bionik der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Der vor allem als U-Boot-Fahrer bekannte Prof ist dieses Jahr auch auf dem trockenen unterwegs und will den Renner mit seinen Studenten zügig zur Formula Students fertig bauen.

Doch vorher gehören das Auto und sein studentisches Team und vor allem HSRW-Prof. Megill zu den Höhepunkten des nächsten Made-in-Kleve-Abends auf der Stadthallenbühne in Kleve am Samstag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr. Megill kennt sich mit der Show des klevischen Jahresrückblick bestens aus: Er war auch schon mit seinem U-Boot zu Gast auf der Stadthallenbühne. Das ist zwei Jahre her. WDR-Moderatorin Steffi Neu, die den Abend in diesem Jahr solo moderieren wird, freut sich wieder auf das Gespräch mit dem Klever Professor: „Ich mag es, wenn technisches Know-How mit so viel Praxisbezug und auch sportlichem Ehrgeiz vermittelt wird – große Klasse“, sagt die WDR-Frau aus Keppeln.

Info Vorverkauf startet in der Sparkasse Made in Kleve Der Vorverkauf (Karten 20 Euro) startet Mittwoch, 18. September, 9 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse in Kleve, Hagsche Str. 33. Die Karten sind schnell vergriffen, schließlich gilt das Event von Presseclub Kleve und Sparkasse Rhein-Maas als einer der Jahres-Höhepunkte.

Große Klasse – die soll auch beim zwölften Mal auf der Bühne geboten werden, verspricht Wilfried Röth vom Organisationsteam, das seit zwölf Jahren „Made in Kleve“ auf die Bühne stellt. Um Menschen aus Kleve vorzustellen, um auf das Jahr in Kleve Revue passieren und um sich bestens bei Musik und Show zu unterhalten. Dabei ist Musik und Show dieses Jahr auch made in Kleve: Denn nicht nur Pop-Barde Lukas Kepser wird den Schlusspunkt setzen, auch die Licht- und Bühnentechnik ist an einen Klever Unternehmen gegangen, sagt André Budde.