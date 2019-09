Umweltausschuss Kleve : Müssen Bäume an der Blumenstraße weg?

Ortstermin des Umwelt- und Verkehrsausschusses wegen der Klever Baumschutzsatzung an der Blumenstraße in Kleve mit Jürgen Rauer und Bernhard Klockhaus. Foto: Matthias Grass

Kleve Der Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutierte die Baumschutzsatzung

Noch haben die Häuser der Reihenhaussiedlung an der Blumenstraße Schatten auf ihren Dächern. Doch die Eichen, die die Straße zur kleinen Allee machen, sind in die Jahre gekommen, sie heben die Bordsteine, stehen teils auch in der Einfahrt. Und ihre Wurzeln greifen inzwischen an das Leitungs- und Kanalsystem unter der Erde. Geliebt bei den Anwohnern sind sie auch nicht. Nur eine Dame möchte den Straßenbaum, den sie so wunderschön geradezu zum Teil ihres liebevoll gepflegten Vorgartens gemacht hat, behalten. Weil er schön da steht, weil er das Kleinklima fördert.

Die Bäume entlang der Blumenstraße stehen ganz oben auf der städtischen Liste der zu pflegenden Bäume – sie sind in absehbarer Zeit an der Reihe. Deshalb hatte der Vorsitzende des Umwelt- und Verkehrsausschusses Michael Bay (Grüne) auch zum Ortstermin eingeladen. Denn die Verwaltung, die prominent beim Ortstermin vertreten war, hatte im Vorfeld klar gemacht, dass dort „abgängige Bäume“ (also die, die gefällt werden müssen) nicht mehr ersetzt werden könnten.

Das hatte Bernhard Klockhaus, Fachbereichsleiter Tiefbau, und Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer dort auch noch mal klar gemacht: Eine Neupflanzung sei nicht mehr möglich, weil man dort keine Möglichkeit habe, die inzwischen vorgeschriebenen 22 Kubikmeter Substrat und die zwei mal vier große Baumscheibe unterzubringen, so Klockhaus. Wiltrud Schnütgen und Hedwig Meyer-Wilmes (beide Grüne) mahnten aber an, möglichst viele der dortigen Bäume zu erhalten. Zum Beispiel wegen des Kleinklimas. Meyer-Wilmes bedankte sich ausdrücklich bei der Verwaltung, dass sie mit so vielen Mitarbeitern vor Ort war.