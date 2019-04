Sportzentrum Besserberg : FDP: „Peinlichkeit um Tribüne beenden“

Kleve Die FDP stellt sich hinter den 1. FC Kleve. Der Verein hatte angekündigt, die Tribüne abzuschreiben und die Sportsbar zu sanieren. FDP fordert andere Fraktionen und Verwaltung auf, etwas gegen den Verfall der Tribüne zu unternehmen.

Der Hintergrund: Im Juni 2018 fällte der Rat der Stadt Kleve nach einer knapp zehnjährigen Diskussion eine Entscheidung: Eine knappe Mehrheit stimmte zu Gunsten einer Zweifachsporthalle für den VfL Merkur und den Schulsport. Der größte Klever Sportverein würde die Flutstraße verlassen und gen Stadionstraße ziehen. Damit entschied sich der Rat final auch gegen eine Realisierung der Halle an der Welbershöhe, auf dem Parkplatz hinter der Tribüne des 1. FC Kleve. Bei dieser Planung wäre es möglich gewesen, das sich seit 2009 im Rohbau befindende Tribünengebäude fertigzustellen. In der vergangen Woche hatten schließlich die Vereinsvorsitzenden Christoph Thyssen und Lukas Verlage verbittert angekündigt, die Tribüne abzuschreiben sowie eine Modernisierung und Erweiterung des vereinseigenen Gebäudekomplexes „Sportsbar“ im Herzen der Sportanlage Bresserberg zu planen.

Die Ratsfraktion der Freien Demokraten habe mit großem Bedauern in der vergangenen Woche den Bericht in der RP „Der FC will Umkleiden selbst bauen“ zur Kenntnis genommen, teilte diese nun mit. Rütter: „Verwaltung und einige Fraktionen in der Stadt Kleve sollten die Aussagen von Thyssen und Verlage aufhorchen lassen. Es sollte eigentlich gemeinsames Interesse sein, die Peinlichkeit rund um die seit Jahren auf städtischem Grund stehende dahinvegetierende Tribüne zu beenden“, so Rütter.