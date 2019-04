Illegale Beschäftigung : Razzia gegen mutmaßliche Steuerbetrüger im Kreis Kleve

Kreis Kleve Mit rund 60 Einsatzkräften sind Beamte der Finanzkontrolle zusammen mit der Steuerfahndung im Kreis Kleve im Einsatz. Zahlreiche Wohnungen und Firmenräume in Kleve und Goch wurden durchsucht. Die Razzia läuft noch.

Durchsucht werden verschiedene Objekte, die in Zusammenhang mit vietnamesischen Restaurants stehen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Unterstützt werden die Beamten von Einsatzkräften der Bundespolizei und der Ausländerbehörde des Kreises Kleve. Die Razzia steht nicht im Zusammenhang mit Durchsuchungen in NRW, die ebenfalls am Mittwoch stattfanden. Dabei ging es um ein islamistisches Netzwerk.