Bedburg-Hau: Kritik von der FDP nach Schließung einer Kita-Gruppe

Bedburg-Hau Wie jetzt bekannt wurde, wird zum kommenden Kindergartenjahr 2019/2020 im St.-Stephanus-Kindergarten in Hasselt eine Gruppe geschlossen. Mit Besorgnis reagieren darauf die Freien Demokraten im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau. „Wir sehen dadurch eine Reduzierung der Betreuungsplätze in der Gemeinde Bedburg-Hau. Insbesondere bei sich entwickelnden Neubaugebieten könnte sich eine deutliche Unterversorgung abzeichnen“, sagt FDP-Fraktionsvize Marcel Erps.

Ein Grund für die Liberalen aktiv zu werden und nachzufragen: In der Ratssitzung vom 11. Oktober wurden durch den Bürgermeister der Gemeinde Peter Driessen die Schließungspläne bestätigt. „Die Verwaltung rechnet dadurch mit einem Fehlbedarf von 16 Kindergartenplätzen. Dieser könnte jedoch noch steigen, sollten sich weitere junge Familien in den Neubaugebieten ansiedeln“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Hendricks.

Um nähere Informationen zu bekommen, bat die Fraktion in der Ratssitzung darum, den Kreis Kleve und den Leiter des Kreisjugendamtes eine Stellungnahme zur Bedarfsplanung abzugeben. „Wir wünschen uns eine Berichterstattung in der nächsten Ratssitzung. Wir brauchen ein ausreichendes, stabiles und zukunftsorientiertes Betreuungsangebot“, betont Marcel Erps. Von Seiten der Verwaltung will man jetzt Kontakt zum Kreis Kleve aufnehmen.