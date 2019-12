Studenten-Kolumne : Eine bunte WG wie unsere

Kevelaer PONG-PONG-PONG. Meine Mitbewohnerin läuft durch die Wohnung und wirft einen Stressball gegen die Wände. „Körperliche Misshandlung ist jede üble unangemessene Behandlung, die das Wohlbefinden des Opfers mehr als nur unerheblich beeinträchtigt“, sagt sie dabei laut.

Seitdem ich Anfang Oktober mit einer Medizin-, einer Jurastudentin und einem ehemaligen Lehramtsstudenten in eine WG zusammengezogen bin, erfüllen sich einige Klischees. So haben sich Tischgespräche wie „Ist das nicht deine Leiche, wenn du die zum Aufschneiden kriegst?“, „Der Kuli ist vielleicht gerade in deinem Besitz, aber er ist trotzdem mein Eigentum“, „Zählt die Begründung, Jana müsse noch ein Gedicht analysieren, als Grund nicht am Filmeabend teilzunehmen?“ oder „Meine Kommilitonen haben alle ein eigenes Skelett. Ich will auch eins, das ist unfair“ unbewusst in mein Leben eingeschlichen und gehören nun wie selbstverständlich zum Alltag dazu.