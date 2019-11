Kolumne „Die Familienmanagerin“ : Die Woche im Schnelldurchlauf

Geldern Ihre ganz persönlichen Charts für eine hektische Woche hat unsere Kolumnistin zusammengestellt. Dabei gibt es doch einen Hit, den sie am liebsten hört – und der kommt von ihren Kindern.

Manchmal fühlt es sich so an, als würde Dieter Thomas Heck meine Woche moderieren. In seiner bekannten Schnellsprechweise, wie nur er es vermochte: „Da steht sie auf der Showbühne mit 150 Laternen, 40 Batterien und 67 Metern Lichterkette. Ihre Gesichtsfarbe ist der Außentemperatur von fünf Grad angemessen. Ihr aktueller Song hat sich bereits durch alle Charts bis ganz nach oben katapultiert und heute hier nur für Sie der Titel, den alle mitsingen können: „Ich geh mit meiner Laterne“.