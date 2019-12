Erste Hilfe für Kinder in Straelen : Eltern retten „Baby-Anne“

Info

Termin Ein weiterer Erste-Hilfe-Kursus für Kinder findet am Samstag, 18. Januar, zwischen 9 und 16.30 Uhr in der Kita Lebensfluss, Ackerstraße 95, in Kleve statt. Kosten: 35 Euro. Anmeldung über die Familienbildungsstätte Kleve, Telefon 02821 72320.

Online Wer an den Kursen nicht teilnehmen kann, der hat die Möglichkeit, sich auf der Webseite www.erste-hilfe-fuer-kinder.de zu unterschiedlichen Erste-Hilfe-Themen zu informieren.