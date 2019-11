Kochen mit Kindern : „Mir schmeckt’s nicht“

Geldern Über Geschmack lässt sich streiten – vor allem mit Kindern. Die Ernährungswissenschftlerin Britta Völkening aus Rheurdt-Kengen gibt Tipps, um einen Konsens beim gemeinsamen Essen zu finden.

Kartoffeln schälen und Möhren schneiden, Zwiebeln anbraten und Suppe pürieren – viele Kinder haben große Freude daran, in der Küche mitanzupacken, ihre eigene Mahlzeit zuzubereiten – und am Ende natürlich auch zu essen. Die Ernährungswissenschaftlerin Britta Völkening aus Kengen kennt das nicht nur von ihren eigenen Kindern, sondern auch aus Kochkursen, die sie an der Volkshochschule Geldern gibt. Dabei steht sie immer wieder vor einer großen Herausforderungen: So kochen, dass es allen Kindern schmeckt.