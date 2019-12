Weihnachtsbäckerei in Straelen : Backe, backe Weckmann

Straelen Wie entsteht aus einem Klumpen Teig ein leckeres Gebäck? Das können Kindern direkt beim Bäcker lernen. Und auch für die heimische Weihnachtsbäckerei gibt es Tipps, wie es ohne Stress klappen kann.

Die „Niederrheinische Landbäckerei Berns“ bietet das an. In ihrem Café am Ostwall in Straelen zeigt Küchenleiter Tim Brauner, wie es geht. Der Hefeteig ist vorbereitet, hat bereits einige Zeit im Gärofen hinter sich und ist in Portionen von 230 Gramm aufgeteilt. Tim Brauner zeigt Hanna, wie sie den Teigklumpen richtig knetet und formt. Nach und nach nimmt er die Gestalt eines Weckmanns an. Spätestens, als sie die Pfeife und die Rosinen einsetzt, ist er unverkennbar. Die Kinder können die Weckmänner dann noch mit Mandeln, Nüssen oder Hagelzucker dekorieren, bevor sie in den Ofen kommen.