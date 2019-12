Kinderarzt-Kolumne : Echte Erlebnisse statt Scheinwelt aus viereckigen Kästen

Kreis Kleve Wenn ein Kind ständig ein Handy in der Hand hat, kann das schädlich sein, meint unser Autor. Die Eltern sind gefragt, ihren Nachwuchs zu echten Erlebnissen zu animieren.

Als ich die Tür zum Zimmer öffne, drückt der kleine Marc auf dem Handy seiner Mutter herum. Er kommt zur Vorsorge U7, ist also gerade zwei Jahre alt. Ich frage, womit Marc normalerweise zu Hause spielt. Die Mutter ist irritiert: „Wenn der Akku leer ist, darf er mit Papas Tablet spielen, bis der Akku wieder geladen ist“. Leider ist diese Geschichte nicht erfunden. In meiner Praxis erlebe ich täglich, dass Kinder viel zu früh und offenbar ohne jede Begrenzung mit elektronischen Medien „beschäftigt“ werden – spielen mag ich das nicht nennen, denn beim Spielen lernt ein Kind ja normalerweise etwas.

Seit einigen Jahren kommt das veränderte Spielverhalten zunehmend in den Fokus der Kinderärzte. Schon 70 Prozent der Kinder hantieren im Kindergartenalter regelmäßig mehr als 30 Minuten mit dem Smartphone der Eltern (BLIKK-Studie). Es wurden klare Zusammenhänge zwischen Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder (Schlafstörungen, Sprachstörungen und Konzentrationsstörungen) und dem Medienkonsum gefunden. Auch Störungen der Eltern-Kind-Beziehung sind zu erwarten. Schließlich verbringen ja auch die Eltern selbst immer mehr Zeit mit dem Blick aufs Handy, statt mit dem Kind direkten Blickkontakt zu halten und ihm die Welt zu zeigen. Zeit und Aufmerksamkeit, die dem Kind fehlt.

Wer einmal mit Verstand beobachtet hat, wie glücklich jedes Kind seine Eltern anstrahlt, wenn es nur ihre Beachtung gewonnen hat, und wie umgekehrt das Herz der Eltern von der Reaktion des Kindes erfüllt wird, der ahnt, welche Verarmung an menschlicher Bindungsfähigkeit und sozialer Kompetenz als Folge eines unkritischen Umgangs mit elektronischen Medien zu erwarten ist. Und wie soll ein Kind, das nie Langeweile erfährt, weil es pausenlos mit Bildern und Geräuschen berieselt wird, jemals Initiative oder gar Fantasie entwickeln? Seine Zukunft als willenloser Bürger, für den nur real ist, was aus einem viereckigen Kasten kommt, wird so vorprogrammiert.