Feuerwehr : Ehrungen bei der Feuerwehr in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Bürgermeister Peter Driessen zeichnet Feuerwehrleute seiner Gemeinde aus.

(RP) Der Bedburg-Hauer Bürgermeister Peter Driessen und der Leiter der Feuerwehr Stefan Veldmeijer haben zwei Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre) und Gold (35 Jahre) an altgediente Feuerwehrleute überreicht. „Doppeltes Engagement in Beruf und Ehrenamt zeichnet die mehr als eine Million Männer und Frauen in Deutschlands freiwilligen Feuerwehren aus. Viele Menschen wissen nicht, dass in unserer Gemeinde alle 170 aktiven Feuerwehrleute ehrenamtlich tätig sind. Alle opfern einen großen Teil ihrer Freizeit, um Menschen in Not und Gefahr zu helfen“, sagte Stefan Veldmeijer in seiner kurzen Ansprache, „Ihr seid immer da, wenn wir Euch brauchen, ehrenamtlich, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, unter Zurückstellung persönlicher Interessen. Egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit der Einsatz komm“. Und deshalb, so Veldmeijer weiter, muss es für den Rat und die Verwaltung unabhängig von der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung eine Selbstverständlichkeit sein, ihrer Wehr eine moderne technische und persönliche Ausstattung an die Hand zu geben. „Es ist daher gut zu wissen, dass es neben jungen Einsatzkräften immer wieder Feuerwehrleute gibt, die auf einen jahrzehntelangen aktiven ehrenamtlichen Dienst zurückblicken können und auf deren Erfahrung man im Einsatz bauen kann“.