Nabu : Ein Umzug nach Plan

Kleve-Rindern Der Standort der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein wird verlegt. Ab November werden sie von Rindern aus die Gebiete betreuen. Neues Zuhause ist die ehemalige Sparkassen-Filiale an der Keekener Straße.

Wo einst mit Geld gehandelt wurde, wird nun für eine bessere Umwelt gearbeitet. Vor dem Jahreswechsel wollen die Naturschützer die neuen Räume beziehen. Doch deutet im Inneren des Gebäudes nichts darauf hin, wer das Haus an der Keekener Straße nutzen wird. Etliche Kabel hängen von der Decke herab, ein Elektriker ist dabei, die Strippen zu verklemmen. Mit Rigipsplatten sind ein paar Trennwände eingezogen. Wer einst in den Räumen untergebracht war, ist kaum mehr zu erkennen. Eine geschwungene Treppe mit einem Handlauf aus Massivholz führt ins Untergeschoss, wo noch ein Tresor auf die ehemalige Sparkassenfiliale hindeutet. Das Innere des Gebäudes ist trotz einiger Jahre Leerstand noch so erhalten, wie man es von einem bodenständigen Bankhaus erwartet: grundsolide.

Das Geld für den Kauf der Immobilie stammt von der Stiftung für Natur und Heimat in de Gelderse Poort. Die Nabu-Naturschutzstation mietet das Haus. Ein Zuschuss kam vom Nabu-Bundesverband. Für den Umbau des Gebäudes wurden ein Kredit und Eigenmittel eingebracht. Allerdings blieb es hier nicht allein beim Geld: So haben die Naturschützer etliche Stunden Eigenleistung eingebracht. So wurde unter anderem die alte Decke ausgebaut. Der Umzug mit Kauf und Umbau der Immobilie kostet einen hohen sechsstelligen Betrag.

Nabu-Geschäftsführer Dietrich Cerff (52) freut sich auf das neue Domizil. „Das Haus ist für unsere Aufgaben wesentlich besser geeignet als das Büro im Gewerbegebiet“, sagt er. Zwar müsse man mit weniger Fläche auskommen, doch seien Zuschnitt und Lage besser, zudem gibt es wenn auch klein, einen Vorgarten dazu. Im Hammereisen konnte der Umweltverband 450 Quadratmeter nutzen, jetzt sind es 340. Arbeiten die Naturschützer am liebsten in der Weite der niederrheinischen Landschaft, so geben sie sich im Inneren ihrer Station mit überschaubaren Ausmaßen zufrieden. Nach Art des Hauses wird etwa das Büro von Geschäftsführer Cerff lediglich etwa 14 Quadratmeter groß sein. Schreibtisch, Sitzecke, ein paar Regale, damit ist das Arbeitszimmer zugestellt. Den Hinweis, die Naturschützer würden jetzt weiter entfernt von den Betreuungsgebieten sein, lässt Cerff nicht gelten: „Wir können zu Fuß in die Rindernschen Kolke und liegen näher an der Emmericher Ward.“ Ein Vorteil nach Ansicht des Biologen ist auch die bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. „Wenn Besuch am Klever Bahnhof ankommt, ist er schneller bei uns“, sagt der 52-Jährige.