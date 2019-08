Fußball : SGE-Coach Kaul: „Wir wollen weiterkommen“

Bedburg-Hau Fußball-Niederrheinpokal, 1. Runde: SGE Bedburg-Hau – SC Kapellen-Erft (Freitag, 20 Uhr).

Hasselts Trainer Sebastian Kaul sieht den kommenden Gegner, auf dem man auch in der kommenden Landesliga-Staffel 2 treffen wird, in der Favoritenrolle: „Kapellen hat sich selber zum Ziel gesetzt, ganz oben mitzuspielen und im Idealfall den Aufstieg in die Oberliga möglich zu machen.“ Trotzdem hofft der 39-jährige Coach der Eintracht, dass am Ende seine Elf etwas zum Jubeln hat: „Der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze und wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen.“ Mit der Vorbereitung war Kaul sehr zufrieden und sieht seine Mannschaft für Kapellen und die kommende Spielzeit gerüstet: „Wir haben in den vergangenen Wochen eine gute Basis geschaffen, alle haben an einen Strang gezogen und einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind in den Testspielen sehr erfolgreich gewesen und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen hatten.“ Trotzdem weiß der Coach der SGE auch, dass der Gast aus dem zweitgrößten Grevenbroicher Stadtteil nochmal eine andere Hausnummer darstellt als die Gegner aus der Vorbereitung: „Für uns ist das jetzt eine ganz gute Standortbestimmung zu rechten Zeit, wir messen uns jetzt mit einer Mannschaft, die sicherlich taktisch und spielerisch etwas anders auftreten wird. Kapellen wird mehr Ballbesitzzeiten beanspruchen und versuchen, dominant zu agieren. Wir werden uns darauf einstellen, wollen gut stehen und auf Konter lauern.“