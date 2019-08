Landgericht : „Ich möchte mit den Drogen abschließen“

Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts urteilt über die Drogendelikte zweier Männer aus Kleve und Bedburg-Hau.

Im Zuge des ersten Verhandlungstermins - zwei Weitere werden noch folgen - wurde die Anklage der Staatsanwaltschaft verlesen und zusätzlich zu den beiden Beschuldigten noch zwei Zeugen vernommen. „Zwischen den beiden Angeklagten bestand ein deliktischer Kontakt“, ließ der Staatsanwalt zu Beginn seine Ausführungen verlauten. So habe der 30-jährige in den Niederlanden Marihuana, Kokain und Amphetamin, bezogen, von denen er letzteres an den zweiten Angeklagten weiter verkauft habe. Dieser wiederum, der bei der Vernehmung zu Protokoll gab bei einer früheren Haft dem Heroin verfallen zu sein, habe das Amphetamin ebenfalls gewinnbringend weiter vertrieben. In seiner Wohnung wurde zudem neben diversen Rauschgiften und Druckverschlusstüten ein metallener Baseballschläger, ein Flachmesser und eine Pyro-Schreckschuss-Pistole vorgefunden. Diese, von der der Angeklagte laut eigener Aussage nicht weiß, wie man sie benutzt, habe dem bloßen Zweck gedient, sich bei potenziellen Droh- und Einschüchterungsversuchen Respekt zu verschaffen. Des Weiteren gab er bei seiner Vernehmung an, eine Suchttherapie in Anspruch nehmen zu wollen. Der vorsitzende Richter Ruby stellte ihm jedoch in Aussicht, dass er, bei einem in diesem Fall üblichen Strafmaß, nicht mit einer zeitnahen Therapie rechnen könne. Auch der Beschuldigte aus Bedburg-Hau, der aktuell nicht in U-Haft sitzt und von einem Großteil seiner Familie begleitet wurde, erklärte: „Ich mit möchte mit den Drogen abschließen und damit in Zukunft nichts mehr zu tun haben.“ Auch er reichte ein Dokument ein, dass ihm eine laufende Suchtberatung bescheinigte. Angesprochen auf die Anklage räumten beide Beschuldigten die Vorwürfe weitestgehend ein. Widersprüche kamen bei der genauen Anzahl der Verkäufe zwischen den beiden Parteien auf. So lieferte sich der 30-jährige ein kleines Wortgefecht mit dem Staatsanwalt und auch die Schilderungen des Klevers waren von gegensätzlicher Natur. Die beiden Polizeibeamten hatten nur wenig neues beizutragen, sagten jedoch, beide hätten sich bei ihrer Festnahme kooperativ verhalten.