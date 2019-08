Triathlon : Ness-Triathlon feiert Zehnjähriges

Goch-Kessel Schwimmen, Radfahren, Laufen – drei Ausdauerdisziplinen, eine Sportart. Am 25. August findet der diesjährige Triathlon am Freizeitbad GochNess statt. Schon jetzt sind knapp 400 Sportler eingeschrieben.

Wer wissen möchte, was einen Triathlon ausmacht, der sollte das Gespräch mit Hannah Wellmanns suchen. Sie ist erst 18 Jahre alt, und dennoch ein waschechter Triathlon-Routinier. „Meine Eltern sind beide passionierte Triathleten und Trainer beim TV Goch. Schon als Kleinkind war ich beim Schwimmtraining Zuschauerin am Beckenrand im Maxi-Cosi. Beim Lauftraining nutzten meine Eltern einen Babyjogger. Ich war eben immer dabei und bin mit dem Sport aufgewachsen“, sagt sie. Vor neun Jahren, da steckte der Ness-Triathlon noch in den Kinderschuhen, ging sie erstmals an den Start. Wellmanns blieb dem vielfältigen Sport treu, nun ist sie für den Sprint beim Jedermann-Triathlon gemeldet. Das heißt: Wellmanns muss 500 Meter Schwimmen, zwanzig Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen. „Ich liebe diesen vielfältigen, abwechslungsreichen Sport in freier Natur. Beim Wettkampf ist jeder für sich verantwortlich. Dazu kommt: Der TV Goch ist wie eine große Sportfamilie für mich“, sagt Wellmanns.