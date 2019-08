Neues Bauen in Kalkar : Internationaler Bauhaus-Stil auf dem Dorf

Bauhaus in Grieth mit Rheinblick. Genial hat der Architekt den Bau auf das dreieckige Grundstück gesetzt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Grieth Zur Bauhaus-Keramik-Ausstellung im Kurhaus Kleve stellen RP und Kurhaus-Direktor Harald Kunde Beispiele Neuen Bauens vor.

Es muss eine Pracht gewesen sein: Der runde Erker des Wohnzimmers ist großzügig bemessen, oberhalb der niedrigen Brüstung komplett verglast und schaut wie eine Kommandobrücke weit nach vorne heraus in Richtung Rhein. Das Übereck-Fenster des üppigen Esszimmers schaut ebenfalls den Flusslauf entlang und über die Felder gen Kalkar. „Da hat jemand den Ort sehr gut erkannt“, sagt Kleves Museumsdirektor Harald Kunde mit Blick auf das Haus am Schifferdamm in Grieth. Sein Museum Kurhaus in Kleve zeigt derzeit die Bauhaus-Keramik, zusammen mit der RP stellte Kunde die Häuser des Neuen Bauens in der Region im Bauhaus-Jubiläumsjahr vor. Jetzt steht Kunde zusammen mit dem Kalkarer Tourismus-Chef und Kulturamtsleiter Harald Münzner vor Haus Haan in Grieth, das wie Haus Keller in Goch ebenfalls aus einem Beispielkatalog fürs Bauhaus-Bauen stammen könnte: ausgewogen zueinander gestellte Kuben, weiße Kuben mit flachem Dach, eine Rundung.

Früher war „Haus Haan“ am Ende der Rheinpromenade in Grieth eine Pracht. Heute ist es ein Haus in Not. Und könnte doch, richtig saniert, ein Vorzeigehaus für Neues Bauen am Niederrhein und beispielhaft für das Bauhaus auf dem Dorfe über die Region hinaus sein: Das 1931 erbaute Wohnhaus des Ölmüllers Ludwig Haan. Der rückwärtige Teil des aus drei Kuben bestehenden Hauses grenzt an die Lagergebäude der ehemaligen Ölmühle, beschreibt es Marco Kieser vom Landschaftsverband Rheinland. Über dem runden Erker gibt es noch einen runden Balkon und ganz oben eine Dachterrasse mit Aussicht über den ganzen Flusslauf und auch über die Dächer des Dorfes mit Blick auf St. Peter und Paul. Das Haus steht auf einem Sockel aus Klinkersteinen, die auch als rote Streifen den Hauseingang betonen. Schon der Klinkerverbund im Sockel ist ein besonderer mit seinen herausgesetzten dunkelblauschwarz gebrannten Klinkerköpfen.

Harald Kunde, Direktor des Museum Kurhaus Kleve, und Harald Münzner (rechts) vom Kulturamt der Stadt Kalkar mit den alten Bau-Plänen aus dem Kalkarer Archiv. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Neues Bauen am Niederrhein Buch Grundlage unserer Serie ist das neue LVR-Buch „Neues Bauen im Rheinland“ von Birgit Gropp, Marco Kieser und Sven Kuhrau. Imhof Verlag, ISBN: 978-3-319-0778-7; 22 Euro. Weiße Häuser Für viele sind Bauhaus-Bauten weiße kubische Häuser mit flachem Dach. Die meisten Häuser des „Neuen Bauens“ in der Region sind nicht weiß, sondern verklinkert. Neues Bauen „,Neues Bauen’ und nicht ,Bauhaus’, weil direkte Verbindungen zum Schulbetrieb des Bauhauses im Rheinland eher selten sind“, schreibt Landeskonservatorin Andrea Pufke.

Das Haus überrascht, unterstreicht Kieser. Es setzt sich deutlich von den anderen Häusern des Dorfes ab - und fügt sich dennoch ein. Die Höhen der Nachbarschaft werden aufgenommen, die Staffelung des Hauses entspricht der Kleinteiligkeit des Ortes. Und doch ist auch alles Bauhaus: Die flachen Dächer der Kuben, die Dachterrasse oben, der runde Erker, das Fensterband um die Ecke und dann auch noch das „Bullaugen-Fenster“ (so Kieser) im Treppenhaus, dazu die weiße Farbe. „Das Maritime ist ja auch ganz im Sinne des Bauhauses“, sagt Kunde und weist auf die „Kommando-Brücke“. Das Haus sei aus dem Rahmen gefallen zwischen den geduckten eher kleinen Häusern des Fischer- und Handwerkerststädtchens, ergänzt Münzner.

Der leider nicht genutzte Eingangseinbereich (mit „Bullauge“ oben) in das großzügige Wohnhaus mit Rheinblick. Foto: Markus van Offern (mvo)

Unterzeichnet hat die Baupläne der in Goch und Kleve tätige Architekt Mathieu Janssen - und doch passt es nicht in die große Reihe der von ihm gebauten Häuser, die allesamt traditionell sind. „Ein Haus von ihm im Internationalen Stil ist nicht bekannt“, schreibt Kieser, so dass nicht nur leise Zweifel an der Urheberschaft Janssens für den Bau bestehen. Nach Erzählungen der Ehefrau Haans, die gute Kontakte zur Klever Künstlerszene hatte, hat Alfons Mostertz aus Kleve die Pläne gezeichnet – auf seinen Vorschlag habe es auch „Bauhaus-Tapeten“ an den Wänden gegeben. Auch eine für 1931 sehr moderne Einbauküche, die noch in den 1990er Jahren im Haus gewesen sei, zeige Bauhausstil. Mostertz baute später auch das Haus am Klever Bleichenberg, das Paralellen zum Griether Haus hat.

Früher war es also eine Pracht, heute herrscht „Handlungsbedarf“, wie Kunde feststellt. Das kann Münzner bestätigen. Das Haus sei seit mehreren Jahren unbewohnt und verkommen. „Es ist sehr traurig, dass es so ist“, sagt Münzner. Aber die Stadt Kalkar habe keine Handhabe, da von dem Gebäude keine Gefahr ausgehe.