Kleve : Die Farben und ihr Symbolwert

In einer neuen RP-Serie mit dem Titel „Liturgische Farben“ werden sieben Geistliche aus dem Kleverland diese vorstellen.

Für Messdiener ist das stets eine spannende Frage: „Welche liturgische Farbe ist denn heute?“ Der Küster als Fachmann ist darüber informiert, jedoch für die „Minis“ ist das die typische Frage in der Sakristei. Schließlich möchten sie ja die richtigen Röcke anziehen. In einer neuen Serie unter dem Titel „Liturgische Farben“ wird die RP sieben Farben vorstellen, nämlich grün, violett, weiß, rosa, blau, rot und schwarz.

Liturgische Farben bezeichnen die Farben von liturgischen Gewändern, Paramenten, (so werden die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten Textilien genannt) und Antependien, das sind textile Behänge für Altar und Lesepulte. Sie alle werden zu bestimmten Liturgien der Kirche benutzt. Die Farben sollen Charakter und Stimmung kirchlicher Riten ausdrücken und unterstreichen.

In der Liturgie wurden für die Gewänder derer, die am Altar Dienst taten, zunächst die Farben der profanen Umwelt übernommen. Je nach Rang waren dies vor allem die unterschiedlich intensiven und unterschiedlich großflächig aufgebrachten Farbtöne des Purpurs. Farbige Differenzierungen entsprechend der Zeit des Kirchenjahres kamen in der Zeit der Karolinger auf und wurden durch das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert verpflichtend gemacht. In der Frühzeit der römisch-katholischen Kirche, bis zum 12. Jahrhundert, richtete sich die Auswahl der Gewänder vor allem nach ihrem Wert.